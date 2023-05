Soundcore Motion X600, la première enceinte Bluetooth portable avec son spatialisé

Soundcore, la marque audio haut de gamme d’Anker Innovations, vient d’annoncer la Motion X600 Portable High Fidelity Speaker, une enceinte design qui offre un son spatialisé haute résolution qui est disponible en trois couleurs : Polar Gray, Aurora Green et Lunar Blue. Cette enceinte Soundcore Motion X600 est disponible dès maintenant sur Amazon au prix de 199 euros.

Soundcore a conçu la Motion X600 comme son enceinte la plus avancée à ce jour, avec une grille métallique et un design sobre et élégant. La Motion X600 utilise cinq haut-parleurs, dont deux woofers, deux tweeters et un haut-parleur full range orienté vers le haut. Ce réseau de haut-parleurs unique, associé à l’algorithme audio Soundcore, permet de créer une expérience audio haute-fidélité portable et véritablement immersive, traditionnellement réservée aux systèmes audio domestiques. Facile à transporter grâce à sa taille compacte, sa poignée et son étanchéité IPX7, la Motion X600 est parfaite pour la maison, le jardin ou même la piscine.

La Motion X600 est la première enceinte de la marque qui accepte et décode les sources LDAC Hi-Res (Android uniquement), permettant aux utilisateurs d’écouter leur musique dans le format de résolution le plus élevé.

Soundcore Motion X600 : jusqu’à 12 heures d’autonomie

« Avec une telle quantité de musique disponible sur les principales plateformes de streaming, la Motion X600, avec son magnifique design, est l’enceinte la plus avancée que Soundcore ait jamais présentée, », explique Frank Zhu, directeur général de la division Enceintes de Soundcore. « Grâce à l’algorithme audio Soundcore et au Sky Driver, haut-parleur qui pointe vers le haut, la Motion X600 peut ajouter hauteur et profondeur au flux habituel à deux canaux de Spotify, Apple Music ou d’autres services musicaux, créant ainsi une expérience audio spatialisée unique pour les utilisateurs. »

D’une puissance de 50 W, la Motion X600 a suffisamment de puissance pour non seulement sonoriser une pièce, mais aussi offrir aux utilisateurs un son de haute qualité. Grâce à égaliseur personnalisable à 9 bandes de l’application Soundcore, les utilisateurs peuvent ajuster le son à leur guise sur toutes les fréquences.

Une durée de vie de la batterie prolongée et une expérience d’écoute personnalisée

Avec sa batterie interne de 6400 mAh (7,2 v), la Motion X600 propose jusqu’à 12 heures d’autonomie (50 % du volume), pour un plaisir ininterrompu tout au long de la journée. De plus, les utilisateurs peuvent coupler sans fil deux enceintes Motion X600 pour obtenir une ambiance sonore stéréo encore plus large.