SONOS x Fakear, une immersion au cœur du son

À l’occasion du lancement du Era 300, Sonos ouvre un pop-up inédit. Une immersion au cœur du son.

C’est une expérience son et lumière créée en collaboration avec l’artiste Fakear. Sonos célèbre le lancement de son enceinte connectée nouvelle génération, Era 300, en installant un nouveau pop-up éphémère en plein cœur de Paris, du 8 au 21 juin, dans la boutique Fnac Montparnasse.

Pour l’occasion, la marque s’associe à l’artiste auteur-compositeur Fakear. Un dispositif inédit, où les visiteurs auront l’opportunité de plonger dans une expérience sensorielle alliant immersion sonore et scénographie visuelle pour faire voyager le public à l’intérieur de la musique. Cette expérience a été conçue pour offrir une expérience inégalée d’audio spatial avec Dolby Atmos. La scénographie, en courbes et vagues, rappelle le design moderne et tout en rondeur du Era 300. Elle est enrichie par des jeux de lumière qui ajoutent une dimension supplémentaire à l’immersion. Le visiteur peut alors découvrir différentes ambiances, chacune d’entre-elle faisant référence à une émotion.

À cette occasion, Fakear a composé trois sons qui sont diffusés en exclusivité au sein du pop-up. L’univers musical hypnotique et méditatif de l’artiste résonne entre les murs jusque dans les oreilles du public.

Le Sonos Era 300 offre une immersion sans égal au cœur du son. Grâce à son architecture acoustique révolutionnaire, l’enceinte dirige le son vers la gauche, la droite, l’avant et le haut, offrant une performance audio révolutionnaire avec Dolby Atmos, qui place l’utilisateur au cœur de la musique et des films au format Dolby Atmos. L’innovation sonore du Era 300 avec Dolby Atmos crée une expérience musicale totalement immersive. Les sons et la musique prennent vie avec une clarté et une profondeur inégalées.



Informations pratiques

Du 8 au 21 juin de 10h à 20h

Magasin Fnac Montparnasse, 136 rue de Rennes, 75015 Paris