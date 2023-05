Ateliers HeritageBike : trois nouveaux vélos électriques fabriqués en France

Les Ateliers HeritageBike accélèrent et lancent trois nouveaux modèles de vélos électriques d’exception fabriqués en France.



Les Ateliers HeritageBike ont un positionnement unique et intransigeant. Celui de concevoir

des vélos à assistance électrique ultra innovants et totalement désirables, fabriqués dans les règles de l’art en France par une équipe de passionnés.

Amoureux des belles mécaniques et du design élégant des motos des années 60-70, les deux fondateurs, Xavier Wargnier et Guillaume Monsigny, ont souhaité partager leur rêve de fabriquer des vélos uniques fruits d’un savoir-faire artisanal français d’excellence

Ces vélos répondent à la définition du luxe dans tous ses aspects. Ils sont entièrement

conçus, fabriqués et assemblés en France dans différents ateliers dédiés ou spécialisés

car la marque se veut militante sur la réindustrialisation française et la qualité extrême.

Leur design est une ode à la mobilité emblématique : ici un clin d’œil à une grille de

Porsche 356, là, le vert caractéristique des Land Rover de 1948, ou une ligne qui

rappelle les motos vintage des années soixante.

La conception est totalement ancrée dans la modernité : un moteur électrique primé

au CES de Las Vegas ; une boîte de vitesse automatique comme sur une voiture et le

couple le plus puissant du marché, l’utilisation de matériaux performants et de haute

durabilité comme la fibre de lin, de carbone, le cuir, l’acier ou le bois ; un travail de

presque un an du bureau d’études pour réussir à intégrer les moteurs et les batteries

dans le cadre du vélo pour descendre au maximum le centre de gravité et ainsi donner

plus de confort et d’efficacité au pilote.

La facilité d’usage est imaginée pour être sans pareil : une autonomie de plus de 100

kilomètres, un GPS et une alarme intégrés, une App dédiée qui permet de contrôler

l’état du vélo à distance et d’agir sur l’alarme, un feu stop intelligent et des accessoires

allant du side-car design à la double selle ou au porte-bagage.

Et surtout un choix sans compromis éco-local avec la volonté de produire propre : cuir

au tannage végétal, fibre de lin récoltée à moins de 300 km du lieu de fabrication et

associée à une résine bio sourcée et fabrication la plus locale possible…

Les Ateliers HeritageBike font ce choix assumé du luxe : la rareté, le raffinement,

l’exception, la qualité et un service hors du commun. Leurs vélos haut de gamme

s’adressent aux amateurs de beaux objets durables, pour qui le design, la performance,

l’originalité et une fabrication française entièrement artisanale, ont un sens.

HERITAGE HEROES X VALEO

Inspiré de la ligne des petites motos des années 70, ce nouveau modèle de vélo électrique d’exception est du plaisir pur à la conduite avec en plus une ligne unique relevée par la planche de bois inspiré de l’univers du skateboard. C’est une toute nouvelle version du modèle qui est ici proposer avec la nouvelle motorisation Valeo et sa boîte de vitesse automatique comme sur une voiture et le couple le plus puissant du marché (130 Nm). Aussi à l’aise en ville que dans les chemins de campagne avec ses pneus larges basse pression permettant un confort et de belles performances même sur le sable, le Heroes x Valeo est le vélo le plus polyvalent.

Il bénéficie d’un équipement et de composants très haut de gamme : alarme antivol de plus de 100 décibels, courroie carbone, batterie 630 W pour plus de 100 km d’autonomie, phares puissant Led…

Disponible juin 2023 – 7 490 €



https://ateliers-heritagebike.com/fr/