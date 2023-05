Timberland : Une capsule Future73 signée Samuel Ross

Après Edison Chen et Suzanne Oude Hengel, Timberland lance une nouvelle collection imaginée cette fois par Samuel Ross, fondateur de la marque A-Cold-Wall, dans le cadre du projet Future73 célébrant les 50 ans de sa boot iconique. Pour ce troisième drop du projet Future73, le créateur Samuel Ross dévoile sa propre réinterprétation de l’Original Timberland Boot, de la chaussure bateau à trois œillets et de pièces textiles issues des archives de la marque, le tout avec un vrai travail sur la fonction et l’ergonomie. Finaliste du prix LVMH 2018, le designer britannique est ainsi resté fidèle au concept de son label A-Cold-Wall (ACW* pour les intimes) : innovation matérielle, créativité des volumes, esthétique brute et qualité d’exécution.

A travers son regard, la 6-Inch Boot se révèle plus épurée et minimaliste que jamais, dans un coloris naturel mettant en lumière tout le savoir-faire de Timberland en matière de fabrication de bottes depuis un demi-siècle. Le designer réinvente également une autre icône de la marque – la chaussure bateau à trois œillets – dans un nylon balistique noir. Ces deux modèles arborent le cuir premium Timberland.