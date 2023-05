On a testé… le Huawei P60 Pro

Huawei vous dira que le P de sa ligne téléphonique phare de la série P n’a jamais été synonyme de «photographie» – mais son dernier effort embarque tout de même un ensemble sérieux d’appareils photo.

Le Huawei P60 Pro atterrit avec un objectif principal à ouverture variable et un téléobjectif polyvalent qui allie une capacité de faible luminosité impressionnante à une magnifique prise de vue macro.

Cependant, les capacités de photographie de tueur ne font pas automatiquement gagner à un combiné une place sur notre liste des meilleurs smartphones – et contrairement à ses rivaux, Huawei n’a pas opté pour un capteur 1 pouce surdimensionné pour maximiser son potentiel de collecte de lumière. Il a également quelques handicaps logiciels supplémentaires ici dans l’ouest, et des prix phares sans vergogne. Alors, le Huawei P60 Pro impressionne-t-il dans d’autres domaines ?

Design & finition : perles de sagesse

De face, il est impossible de confondre le P60 Pro avec autre chose qu’un téléphone phare moderne. Il fait basculer du verre incurvé 2,5D sur les quatre bords, donnant à l’écran une apparence pétillante qui tient confortablement dans votre main. Le capteur d’empreintes digitales sous l’écran a été très rapide. La reconnaissance faciale était également rapide, bien qu’elle n’utilise pas la configuration à double capteur comme l’ancien Mate 50 Pro de Huawei. Nous prendrons le petit trou de perforation du P60 Pro sur une encoche plus épaisse à chaque fois.

La véritable star du spectacle doit être la superbe finition Rococo Pearl à l’arrière (un noir plus basique est également disponible), sertie dans un cadre en métal chromé. Ce motif blanc holographique a un véritable côté wow, scintillant à la lumière et donnant une impression convaincante de perles authentiques. Apparemment, chaque téléphone a un modèle unique : nous avons vérifié auprès des autres journalistes présents lors de notre session pratique et nous n’avons trouvé aucun doublon. Il est doux au toucher et masque brillamment les empreintes digitales, il serait donc dommage de le cacher sous un étui. Bon travail, le P60 Pro est tout aussi robuste que le reste de la classe des smartphones de 23, alors. Huawei a utilisé son propre verre renforcé Kunlun, qui devrait survivre aux chutes accidentelles et éviter les rayures si le téléphone partage une poche avec quelque chose de pointu.

Nous avons également pensé que la bosse de l’appareil photo était un design mignon : le capteur principal à ouverture physique est flanqué des objectifs ultra larges et téléobjectifs d’une manière qui imite la vue de face d’un appareil photo 35 mm traditionnel. Il y a beaucoup plus de caractère ici que le look “n’ai-je pas vu l’année dernière” des produits phares rivaux.

Sortez le plateau SIM et vous trouverez des emplacements pour une seule carte SIM et l’une des cartes de stockage extensibles Nano Memory exclusives de Huawei. Il n’y a pas de port casque 3,5 mm, mais vous obtenez un blaster IR pour contrôler vos autres gadgets.

Écran & son : lumineux et beau

On peut généralement compter sur les écrans de téléphone de Huawei pour être un régal pour les yeux, et le P60 Pro ne fait pas exception. Le panneau OLED de 6,67 pouces a une résolution incroyablement nette de 2700 × 1220 (qui peut automatiquement composer pour économiser de l’énergie en mode économiseur de batterie) et un taux de rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz. Ajoutez un échantillonnage tactile à 300 Hz et chaque entrée était très réactive.

Les angles de vision sont de premier ordre et la luminosité est très respectable. Il n’a jamais été aussi saisissant que l’Oppo Find X6 Pro ou le Samsung Galaxy S23 Ultra plus largement disponible, mais nous n’avons eu aucun mal à voir ce qui était à l’écran à l’extérieur par une journée particulièrement ensoleillée. Le contenu HDR fait monter les choses d’un cran pour donner aux films un impact supplémentaire, et la gradation PWM à 1440 Hz signifiait qu’il n’y avait pas de scintillement visible la nuit lors de la gradation des choses.

Les courbes d’écran subtiles signifient que les reflets de la lumière ne sont pas un gros problème et que le profil de couleur par défaut a été bien jugé. Les images sont convaincantes et colorées sans être trop vibrantes. Nous pensons que le panneau a l’air un peu chaud hors de la boîte, mais le menu Paramètres laisse beaucoup de place pour ajuster à l’aide d’une roue de température de couleur RVB complète.

Un combo haut-parleur principal et écouteur vers le bas offre une quantité décente de punch audio pour correspondre aux images percutantes à l’écran. Il y a beaucoup de volume et les voix sont d’une clarté satisfaisante, sans être noyées par d’autres instruments. Ne vous attendez pas à beaucoup de basses, mais cela conviendra parfaitement aux podcasts et aux replay YouTube.

Les fabricants de téléphones rivaux n’ont pas encore égalé l’objectif unique de l’appareil photo à ouverture variable en 10 étapes de Huawei, qui a fait ses débuts l’année dernière sur le Mate 50 Pro et occupe le devant de la scène ici. Il vous permet de choisir entre une grande ouverture pour un flou de profondeur de rêve ou une ouverture fermée pour des prises de vue plus nettes. Il y a un capteur 48 MP derrière lui cette année, et il a une distance focale légèrement plus longue de 25 mm, mais les résultats sont les mêmes : le P60 Pro est capable de fournir un bokeh authentique quand vous le souhaitez, tout en pouvant toujours se rapprocher de manière impressionnante de votre sujet sans les problèmes de flou rencontrés par les téléphones avec des capteurs géants de 1 pouce.

Le mode appareil photo par défaut ne vous permet pas de choisir l’ouverture à utiliser, mais le mode Pro vous permet de choisir entre f/1,4 et f/4,0, avec huit niveaux de lumière entre les deux. Ajoutez la stabilisation optique de l’image et vous obtenez près de trois fois plus d’apport de lumière que le Huawei P50 Pro sortant.

Il est soutenu par un ultra large 13 MP, f/2.2, qui est à peu près aussi accompli que ces capteurs, mais l’autre tête qui tourne est le nouveau téléobjectif 48 MP, f/2.1. Il est bon pour le zoom optique 3,5x, possède sa propre stabilisation OIS et est capable de gros plans télé-macro 10x – ce que ni le Samsung Galaxy S23 Ultra ni Google Pixel 7 Pro ne peuvent réaliser. Un capteur multispectre à 10 canaux est destiné à produire des couleurs percutantes, et les algorithmes de traitement d’image XMAGE de l’entreprise pour sauvegarder le tout.

Nous avons mis le P60 Pro à l’épreuve au parc safari de Port Lympne, dans un mélange de conditions d’éclairage allant du soleil brûlant à l’obscurité presque totale, et nous sommes repartis très impressionnés.

Les couleurs semblaient précises, les détails étaient bien résolus sur les trois objectifs et l’exposition était gérée habilement dans une gamme de lumière. L’empilement d’images et les algorithmes fonctionnent très bien pour capturer une plage dynamique très large, avec peu ou pas de temps d’arrêt entre plusieurs clichés. Pour une gamme de sujets, le P60 Pro rivalise confortablement avec le meilleur du monde du téléphone.

L’application appareil photo met un mode zoom 10x à portée de main, et pour cause. En pleine lumière, il prend des photos incroyablement nettes et détaillées, avec l’aide de l’OIS une fois que le soleil commence à se coucher pour que vous puissiez continuer à prendre des photos. Beaucoup de nos clichés ont été pris avec le téléobjectif, mais vous auriez du mal à le dire sans regarder les pixels.

Au fur et à mesure que la lumière commençait à s’estomper, nous avons rapidement remarqué que le traitement de l’image pouvait rendre les prises de vue nocturnes anormalement lumineuses, transformant ce qui devrait être le crépuscule en une journée plus couverte. Vous pouvez même prendre des photos dans l’obscurité presque totale et cela produira une image relativement claire, bien que les détails disparaissent massivement une fois que vous y portez une attention particulière.

Le téléobjectif est toujours parfaitement capable au coucher du soleil, cependant, et les trois objectifs peuvent continuer à prendre des photos en mode standard sans avoir à recourir à de longues expositions. Les photographes sérieux pourraient se plaindre que les images résultantes ne représentent pas vraiment la réalité, mais ils peuvent conserver des souvenirs d’un événement ou d’un lieu qui serait un gâchis sombre et mal résolu sur de nombreux téléphones rivaux.

Il s’agit plutôt d’un cas d’utilisation de niche, mais nous avons tout de même été impressionnés par les capacités de mise au point macro de l’objectif zoom. Il y a une quantité impressionnante de bokeh à l’écran, avec l’ouverture f/2.1 qui lui donne l’avantage sur ses rivaux lorsqu’il s’agit de recueillir la lumière. Les détails fins sont préservés et les artefacts de zoom numérique sont bien maîtrisés.

Nous ne pensons pas que ce soit le meilleur ensemble d’appareils photo que vous trouverez sur n’importe quel smartphone : des alternatives à grand capteur comme le Xiaomi 13 Pro et l’Oppo Find X6 Pro offrent des détails et de la profondeur, tandis que le Galaxy S23 Ultra et l’Apple iPhone 14 Pro avoir un matériel complet soutenu par un traitement stellaire. Mais le P60 Pro est très certainement là-haut.

Cela ressemblait certainement à un produit phare de 2023 en cours d’utilisation, ouvrant des applications en un éclair et exécutant joyeusement deux côte à côte en mode écran partagé. Mais sous le capot, le P60 Pro exécute un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de la génération précédente. Les restrictions commerciales en cours signifient également qu’il s’agit d’un téléphone 4G uniquement et que le logiciel EMUI n’a pas accès aux services Google Play.

L’AppGallery de Huawei ayant beaucoup plus d’applications lourdes qu’auparavant, vous pouvez donc ajouter Tiktok, Snapchat et Outlook sans sauter à travers des cerceaux supplémentaires. D’autres peuvent être mis de côté avec un peu d’effort, ce qui pourrait dissuader quiconque ne sait pas bricoler avec Android. Cependant, les applications qui s’appuient sur les services Google ne vont tout simplement pas être présentes.

Nous étions toujours en mesure de jouer à la plupart des jeux que nous avons essayés, y compris les hits comme PUBG, à des réglages élevés et à des fréquences d’images fluides, bien que cela nous ramène aux téléphones de jeu les plus puissants actuellement en vente. 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sont ce que nous attendons d’un combiné haut de gamme, au moins.

Sinon, EMUI 13.1 ressemble beaucoup aux versions précédentes du logiciel de Huawei. Les applications sont toujours en direct sur l’écran d’accueil par défaut, le fil d’actualités AUJOURD’HUI de la société est à portée de main et l’assistant vocal Celia peut être invoqué en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé. Il existe une application maison pour à peu près tout, y compris un lecteur multimédia, une boutique de livres électroniques, une application de cartes, un navigateur Web, un client de messagerie et un éditeur de documents. Si vous étiez enclin à vous couper complètement de Google, vous n’auriez aucun mal à le faire avec un P60 Pro dans votre poche.

La durée de vie de la batterie a toujours été bonne au cours des quelques jours que nous avons passés avec le combiné jusqu’à présent. La cellule de 4815 mAh n’est peut-être pas la plus grande du marché, mais le P60 Pro n’a eu aucun problème à durer du matin au soir avec une utilisation généreuse des caméras arrière et du streaming vidéo en plus de notre routine habituelle de défilement Web et social. Il est plus conforme au Samsung Galaxy S23 + qu’au S23 Ultra, mais reste une excellente performance pour un téléphone haut de gamme.

Huawei en remontre à Samsung et Apple avec une charge filaire SuperCharge de 88 W. Le bloc d’alimentation fourni peut fournir une charge complète en un peu moins d’une heure, de sorte que vous n’attendez jamais trop longtemps pour une recharge. Le téléphone fonctionne également bien avec les chargeurs sans fil Qi ; obtenez un pad assez puissant et il fera le plein à un 50W pas trop minable.

C’est un superbe téléphone phare avec un écran de qualité et un ensemble d’appareils photo merveilleusement polyvalents, qui prennent des photos nettes, colorées et détaillées dans toutes les conditions d’éclairage. L’ouverture variable remplit chaque image d’un flou de profondeur de rêve – quand vous le souhaitez – et les capacités macro du téléobjectif sont de premier ordre. Les performances en basse lumière sont également étranges, si elles conviennent mieux à ceux qui préfèrent leurs photos éclairées artificiellement à des photos sombres et ternes.

Ajoutez une autonomie d’une journée et des performances rapides, et le Huawei P60 Pro a beaucoup à aimer. Cependant, le manque de support de Google entrave les choses sur le plan logiciel. Les rivaux n’ont pas cet inconvénient, et même s’ils n’ont peut-être pas d’objectifs aussi convoités, ils le compensent avec des capteurs plus grands ou un nombre de pixels plus élevé. Lorsqu’ils dépensent plus de 1200 €, il est compréhensible que certains acheteurs veuillent s’en tenir à un téléphone qui peut utiliser toutes les applications qu’ils aiment, pas seulement certaines d’entre elles.

Cependant, il y a quelque chose de particulièrement satisfaisant dans la façon dont ce téléphone réalise son magnifique bokeh avec un matériel honnête au lieu d’une supercherie logicielle. Les photographes passionnés l’apprécieront certainement, même s’ils ne peuvent pas ignorer ses limites.