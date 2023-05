Amazon Echo Pop : laissez tomber le Dot

La quête sans fin d’Amazon pour intégrer l’une de ses enceintes intelligentes dans chaque pièce de chaque maison se poursuit avec le tout nouvel Echo Pop alimenté par Alexa. Il ressemble à ce qui se passerait si vous envoyiez un Echo Dot à la guillotine, avec une extrémité arrière sphérique et une face avant plate qui est presque entièrement une grille de haut-parleur.

En vente pour 40 $, l’Echo Pop remplace l’ancien Dot de troisième génération en tant qu’offre Echo la plus abordable. Il peut être disponible dans des couleurs anthracite, lavande, blanc et bleu sarcelle, ou si vous préférez que votre technologie soit bruyante et fière plutôt que douce et subtile, Amazon vous vendra une poignée de manchons caoutchoutés sinistres pour l’habiller. Rouge, orange, violet, lilas, gris et un bleu fluo phosphorescent…

Une bande lumineuse subtile le long du bord supérieur vous permet de savoir quand Alexa écoute, et elle peut faire toutes les tâches habituelles des haut-parleurs intelligents : jouer de la musique, contrôler vos gadgets de maison intelligente, donner des mises à jour météo, régler des minuteries et des alarmes, faire des listes de tâches. et répondre à toutes les questions inutiles que vous ne voulez pas prendre la peine de rechercher à l’aide de votre téléphone.

Elle a le même processeur Amazon AZ2 Neural Edge que l’Echo Show 15, et devrait donc être pressé de répondre à toutes vos questions. Elle fera un meilleur usage des ajouts d’IA qui seront ajoutés à Alexa à l’avenir.

Le haut-parleur frontal a apparemment été conçu sur mesure pour le châssis et devrait donc proposer beaucoup de punch sonore. Il est disponible à la commande dès maintenant sur Amazon.