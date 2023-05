Amazon Echo Show 5 3e génération : un son plus puissant

Les Amazon Echo Show 5 bénéficie d’un nouveau look et de deux fois plus de basses que la génération précédente.

L’enceinte domestique intelligente Echo Show 5 d’Amazon a non seulement remplacé l’Echo Spot, mais est aussi devenue une alternative de chevet à un Echo ou à un réveil standard. Elle passe maintenant à sa 3e génération après la précédente itération de 2021, à la suite de l’original de 2019.

Le nouveau modèle à 90 $ a un nouveau look, fondamentalement plus arrondi. Le poids audio de l’appareil a également été retravaillé, offrant deux fois plus de basses, selon Amazon. Considérant que la version précédente n’était pas en reste (mais pas un patch de, disons, l’Echo Show 8), c’est impressionnant. Une omission malheureuse est que l’appareil n’a toujours qu’un appareil photo 2 MP, plutôt que l’appareil photo 8 MP dans d’autres appareils. Et il ne vous suivra pas comme il le fera, disons, sur l’Echo Show 8

La Show 5 comprend également désormais le processeur AZ2 Neural Edge d’Amazon, introduit pour la première fois dans l’Echo Show 15 à la fin de 2021. Amazon a également introduit un support Echo Show 5 réglable avec un port de charge USB-C. Parallèlement au Show 5 standard, il y a un nouvel Echo Show 5 Kids pour 100 $ qui comprend les mêmes améliorations matérielles mais l’associe à un design sur le thème de l’espace. Toutes les fonctionnalités habituelles d’Amazon Kids sont intégrées, telles que les réponses Alexa adaptées aux enfants et le filtrage de contenu. Il y a aussi la garantie habituelle sans souci de deux ans.