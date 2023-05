Nouveaux Amazon Echo Buds, nouveau design et moins chers

Parallèlement au lancement d’Amazon Pop, d’Echo Show 5 et d’Echo Show 5 Kids, le g éant du Net a annoncé la dernière version d’Echo Buds. Ces écouteurs sans fil présentent un design élégant et un prix plus abordable, et ils seront disponibles à l’achat le 7 juin.

Les Echo Buds de troisième génération sont, étonnamment, équipés d’Alexa. Pour cette raison, vous pouvez facilement contrôler votre musique, reprendre un podcast, définir des rappels et effectuer d’autres tâches. Les nouveaux écouteurs ont une conception semi-intra-auriculaire qui vous permet de rester connecté à votre environnement pendant que vous écoutez vos morceaux préférés ou que vous prenez des appels importants.

Ces Echo Buds offrent jusqu’à cinq heures de lecture de musique avec une seule charge. De plus, le boîtier de charge inclus peut stocker jusqu’à 20 heures d’autonomie. De plus, vous pouvez profiter de deux heures de musique supplémentaires avec seulement 15 minutes de charge rapide.

Ces Echo Buds proposent un couplage multipoint pour se connecter à deux appareils simultanément. Les écouteurs détectent automatiquement quel appareil lit l’audio et basculent vers celui-ci de manière transparente. Cela signifie que vous pouvez passer d’un appel vidéo sur votre ordinateur portable à l’écoute de vos morceaux préférés sur votre téléphone sans interruption.

Avec l’application Alexa, vous pouvez personnaliser les commandes tactiles de vos Echo Buds à votre guise. Cela inclut la configuration de fonctionnalités telles qu’un appui long ou un double appui pour écouter de la musique, répondre aux appels téléphoniques, désactiver vos microphones, etc.

Selon Anuj Dron, chef de produit senior de l’équipe Echo d’Amazon, “ces nouveaux Echo Buds offrent un son de haute qualité, une autonomie de batterie longue durée et des fonctionnalités haut de gamme à un prix incroyable. Ils permettent aux clients d’accéder facilement au contenu audio et à Alexa où qu’ils se trouvent.”