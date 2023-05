Technics AZ80, un son net et des communications claires

Technics a doublé ce qu’il sait faire le mieux pour ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil haut de gamme. Les Technics AZ80 (ou EAH-AZ80, pour leur donner leur titre complet) disposent d’un tout nouveau driver audio et d’une technologie de micro intelligente à isolation phonique. Ils ont été révélés aux côtés de la deuxième génération AZ60M2, qui reçoit également des améliorations par rapport à son prédécesseur.

Tout d’abord, les AZ80. Ces écouteurs antibruit haut de gamme utilisent une forme personnalisée conçue pour mieux s’adapter à votre oreille, s’asseoir au ras et ne tomberont pas même pendant l’exercice. Le propriétaire de Technics, Panasonic, a demandé à un champion du monde de breakdance de les porter pendant une séance d’entraînement, et ils ne sont pas tombés – ce qui est de bon augure pour les accros à l’exercice qui cherchent à enregistrer leurs séances de gym ou leurs courses. Ils sont également résistants à la transpiration IPX4 et sept paires d’embouts en silicone sont incluses dans la boîte, il n’y a donc aucune excuse pour un mauvais ajustement.

Les écouteurs eux-mêmes peuvent être de couleur noire et argentée, chacun avec des grilles perforées et des éléments dorés subtils qui font un clin d’œil à la gamme audio domestique de l’entreprise. Le métal brossé sur le boîtier de charge compact ajoutera également une touche de classe.

En dessous, un haut-parleur redessiné de 10 mm en aluminium fournit le son. Chacun est placé à l’intérieur d’une chambre de contrôle acoustique et possède un harmoniseur séparé, un combo qui, selon Technics, convient à une plage de fréquences de 20 Hz à 40 kHz. La prise en charge Bluetooth LDAC est disponible pour offrir une écoute à haut débit, et vous pourrez coupler simultanément un trio d’appareils avec le multipoint à 3 appareils.

L’AZ80 dispose de quatre micros intégrés pour chaque oreillette, mélangeant l’écoute avant et arrière pour surveiller de près le son extérieur. En plus de la suppression active du bruit, qui peut être modifiée via l’application compagnon Technics, ils utilisent la technologie de formation de faisceaux et la détection de la voix pour se concentrer sur votre discours, pour des appels vocaux d’une clarté cristalline. Le logiciel JustMyVoice de la société a été mis à jour pour 2023 avec une meilleure réduction du bruit du vent et devrait réduire l’effet de parole étouffé observé sur les écouteurs rivaux.

Les auditeurs doivent s’attendre à environ sept heures d’autonomie de la batterie des écouteurs eux-mêmes avec ANC activé (moins si vous utilisez LDAC) et un total de 24 après quelques voyages vers le boîtier de charge, qui prend en charge à la fois la charge filaire et sans fil.

Technics a également donné à ses oreillettes AZ60 une refonte de deuxième génération, en ajoutant des extras utiles comme la recharge sans fil et la détection intra-auriculaire. La connectivité multipoint prend désormais également en charge trois appareils.

Ils ont beaucoup en commun avec l’AZ80, mais utilisent des drivers plus petits de 8 mm et les écouteurs sont construits à partir de matériaux différents. Une zone de contact repensée rapproche le centre de gravité de vos oreilles, elles devraient donc mieux rester en place, et la profondeur a été réduite pour qu’elles ne dépassent pas trop loin.

Comme les originaux, ils sont résistants aux éclaboussures IPX4 et prennent en charge LDAC pour une lecture de haute qualité. Ils devraient gérer entre 16 et 25 heures d’écoute avec les bourgeons et le boîtier combinés, selon que l’ANC est activé et que vous écoutez à un débit élevé. Vous pourrez en choisir une paire en noir, argent ou bleu nuit.

Le Technics AZ80 sera mis en vente plus tard ce mois-ci pour 299 €. L’AZ60M2 devrait atterrir peu de temps après pour 229 €.