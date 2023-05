Bang & Olufsen présente le Beosystem 72-23

Bang & Olufsen annonce la sortie du Beosystem 72-23 Nordic Dawn en édition limitée : un système audio qui traverse le temps et relie les années 1972 et 2023, en fusionnant des expériences musicales immersives à partir de vinyles et de streaming. L’édition limitée comporte 100 unités seulement, chacune gravée d’un numéro d’identification unique.



« Le Beosystem 72-23 témoigne de la volonté de Bang & Olufsen d’accroître la longévité des produits de l’industrie électronique grand public. Dans le cadre de l’initiative Recreated Classics, le Beosystem 72-23 Nordic Dawn en édition limitée représente un nouveau départ vers un avenir où les produits audio sont conçus pour durer, où le luxe est un savoir-faire expert qui démultiplie la durée de vie, et où la connectivité peut être intemporelle », explique Mads Kogsgaard Hansen, Responsable de la circularité des produits chez Bang & Olufsen.



Inspirées par la lumière d’un lever de soleil scandinave, les chaudes finitions aluminium Honey, Ginger et Amber s’associent à un panneau en bois de bouleau parfaitement travaillé pour former le cœur du système : l’emblématique platine Beogram 4000c. La Beogram 4000c a été recréée à la main et personnalisée pour la première fois dans le coloris Nordic Dawn, afin de créer une esthétique évoquant les doux matins sur les prairies scandinaves.



La platine intemporelle s’accompagne d’une paire d’enceintes stéréo modernes Beolab 28, pour une expérience sonore raffinée et immersive. Les Beolab 28 sont personnalisées dans les mêmes finitions chaleureuses : un aluminium Ginger, des façades en bois de bouleau, et le tissu Sandthorne Define des experts danois du textile Kvadrat.



La connectivité sans fil est assurée grâce à un Beosound Core intégré et des unités Beolab Transmitter. Une Beoremote Halo en finition aluminium Amber permet un contrôle fluide du système. En outre, le meuble en bois de bouleau massif qui accueille la Beogram 4000c est polyvalent et peut contenir une collection de vinyles, servir de hub de connectivité pour une intégration intelligente de l’écosystème Bang & Olufsen, ainsi que de station de charge sans fil pour la Beoremote Halo. Les buissons d’églantiers qui se balancent, les vagues rugissantes qui se jettent sur le sable scintillant, et la lumière chaude du lever du jour scandinave sont tous sublimement capturés dans le Beosystem 72-23 Nordic Dawn.



Le Beosystem 72-23 rend hommage à plus de 50 ans d’expériences musicales immersives, de principes de conception évolutifs, d’héritage de marque unique et de savoir-faire artisanal sans compromis. Les 100 unités du Beogram 4000c qui composent le Beosystem 72-23 ont été rapportées à l’usine Bang & Olufsen de Struer, au Danemark, où elles ont vu le jour au début des années 70. Elles ont été méticuleusement restaurées et recréées pour la première fois dans la teinte Nordic Dawn. Ce système audio fait partie du programme Recreated Classics, et illustre parfaitement l’engagement de Bang & Olufsen en faveur de la longévité de ses produits.