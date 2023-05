Wiz lance une caméra de sécurité et des lumières intelligentes anti intrus

Les lumières utilisent le Wi-Fi pour détecter les intrus avec la nouvelle configuration de surveillance à domicile de Wiz.

Alors que les systèmes de sécurité intelligents ne sont pas en soi quelque chose de nouveau, Wiz adopte une approche différente avec son nouveau système de surveillance à domicile. Le système de Wiz combine les lumières intelligentes existantes avec une nouvelle caméra de sécurité intérieure. Les ampoules compatibles Wi-Fi peuvent détecter les intrus en fonction des perturbations du faisceau Wi-Fi, tandis que la nouvelle caméra vous permet de garder un œil sur les choses.

L’exploit le plus impressionnant ici est sans doute la détection intelligente des intrus. La fonction SpaceSensing transforme les ampoules intelligentes Wiz compatibles en ce qui sont essentiellement des capteurs de mouvement. Les ampoules Wi-Fi détectent les perturbations des signaux Wi-Fi causées par des mouvements, comme quelqu’un qui passe devant. Il l’envoie ensuite à l’application compagnon comme une alerte pour les intrus potentiels. Grâce à d’autres fonctionnalités astucieuses, les lumières de Wiz peuvent vous aider à garder votre maison en sécurité pendant votre absence. Les routines et les automatisations vous aideront à allumer les lumières lorsque vous n’êtes pas là, et vous pouvez même les faire réagir au mouvement.

L’autre composant de l’offre de sécurité de Wiz est une nouvelle caméra de sécurité intérieure. Vous obtiendrez un enregistrement 1080p avec un champ de vision de 120 degrés. Les images sont accessibles via le cloud (jusqu’à 30 jours) ou localement via une carte SD. Cette caméra de sécurité Wi-Fi offre également un mode nuit, des alertes de bruit, des alertes de mouvement, des zones de mouvement, des zones de confidentialité et une visualisation en direct. Cela vous aidera à garder un œil sur votre maison de loin.

Envie de protéger votre maison avec des faisceaux Wi-Fi, comme une certaine scène de Mission Impossible ? La gamme d’ampoules intelligentes de Wiz commence à partir de 10 € et est disponible auprès de divers détaillants tels qu’Amazon. La nouvelle caméra de sécurité intérieure commence à 90 € et sera disponible à partir de la seconde quinzaine de mai. Vous pourrez acheter l’appareil photo et quelques ampoules en forfait à 160 € en juin.