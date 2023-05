Honda e: Ny1, un SUV EV familial électrique

Honda accélère le déploiement de ses voitures électriques, avec le tout nouveau SUV électrique Honda e:Ny1 en tête. Le constructeur automobile japonais a déjà la mignonne (mais souvent négligée) citadine Honda e. Mais la e: Ny1 marque un virage vers une gamme entièrement électrique, avec 30 véhicules électriques prévus d’ici 2030.

Le Honda e:Ny1 est un SUV du segment B, qui le confrontera à des modèles comme le Kia Nero EV et le Volvo XC40 Electric et s’adresse aux familles qui ont besoin d’une autonomie et d’un espace raisonnables. Construite sur la plateforme e:N Archtecture F de la société, la voiture est équipée d’une batterie de 68,8 kWh et d’un moteur électrique de 15 kW.

En termes de performances, le 201bhp e: Ny1 devrait être un peu plus puissant que le Honda e, avec un 0 à 100 km/h en huit secondes. Pas mal pour une voiture de grande taille à peu près aussi grosse que le multisegment HR-V actuel de Honda.

Honda affirme que la traction avant e: Ny1 sera bonne pour environ 420 km sur une charge, tandis que le réapprovisionnement de la batterie ne peut se faire qu’avec une vitesse de charge CC maximale de 78 kW. Honda semble viser les acheteurs qui se feront un plaisir de se brancher à la maison et de recharger du jour au lendemain, en mettant l’accent sur la commodité plutôt que sur la vitesse.

La Honda e: Ny1 arbore des lignes épurées à l’extérieur, avec un port de charge caché derrière un couvercle rétractable orienté vers l’avant, tandis que des lumières au-dessus de ce flash indiquent quelle partie du processus de charge est en cours. À l’arrière, Honda a adopté des lettres qui courent le long du milieu du hayon au lieu d’un badge de logo de marque.

À l’intérieur, la Honda e:Ny1 se distingue par son grand écran tactile d’infodivertissement de 15,1 pouces monté en portrait. En plus de toutes les commandes habituelles de la navigation par satellite et des options de divertissement, il existe également des commandes du bout des doigts pour le réglage du climat. Les propriétaires pourront également utiliser des boutons physiques pour accéder aux commandes de base via la console centrale, ainsi que sur le volant.





Lors d’un événement dans son centre de R&D à Francfort cette semaine, Honda a également dévoilé un CR-V révisé et a également dévoilé la Honda ZR-V. Les deux sont des croisements hybrides, le premier étant conçu pour tirer parti de la popularité existante du CR-V.