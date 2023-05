Fairphone propose une technologie modulaire et réparable que vous pouvez réparer à la maison.

Tout a commencé avec le Fairphone, un smartphone réparable et respectueux de l’environnement. Maintenant, la marque est de retour avec son premier ensemble d’écouteurs supra-auriculaires, le Fairbuds XL. Mais en quoi ces écouteurs diffèrent-ils des autres ? Ils sont complètement modulables et réparables depuis votre canapé, bien sûr !

Fairphone estime que ses nouveaux téléphones sont l’option la plus durable du marché, et la marque pourrait bien avoir raison. Comme les Fairbuds XL sont modulaires, presque tous les composants sont remplaçables par vous-même. Cela signifie que lorsque les coussinets d’oreille commencent à s’user ou si un câble se casse, vous pouvez remplacer la pièce plutôt que l’ensemble du gadget. En plus de tout cela, chaque composant est déjà fabriqué à partir de matériaux issus de sources responsables. Fairphone utilise du plastique, du polyester, du nylon et de l’aluminium 100 % recyclés, ainsi que de l’or Fairtrade.

Mais comment sonnent-ils ? Fairphone estime que les Fairbuds XL peuvent offrir une qualité sonore supérieure, des basses puissantes, des médiums chauds et des aigus clairs et brillants. Ils intègrent des haut-parleurs dynamiques de 40 mm pour diffuser le son directement dans vos cosses. En plus de cela, vous trouverez certaines des fonctionnalités du casque que vous connaissez et aimez

Le pack Fairbuds XL en suppression active du bruit, une connexion Bluetooth à deux points et différents modes audio au choix. La batterie (qui est également remplaçable) peut tenir jusqu’à 30 heures d’écoute, en fonction de l’utilisation de la suppression du bruit. De plus, les écouteurs sont résistants à l’eau et à la poussière IP54, et devraient donc bien résister à la vie quotidienne. Vous pouvez accéder aux paramètres d’égalisation à partir de l’application compagnon et même contacter l’assistance. Qui a dit que passer au vert ne pouvait pas sonner bien ?

Ces Fairbuds XL sont disponibles en vert moucheté ou en noir moucheté – deux designs plutôt élégants à notre avis. Ils vous coûteront 249 €, et les pièces de rechange devraient vivre autour de 20 à 30 € lorsqu’elles seront disponibles. Vous pouvez commander les écouteurs modulaires directement auprès de Fairphone.