Sony Xperia 10 V, les performances pour seulement 449 €

Sony vise les cinéphiles, les photographes occasionnels et les mélomanes avec un budget modeste avec le nouveau Xperia 10 V. Le nouveau smartphone à 449 € de la société partage quelques fonctionnalités avec le Xperia 1 V haut de gamme, tout en promettant un trio de caméras arrière. et la meilleure batterie de sa catégorie – sans compter sur une batterie si lourde qu’elle fera glisser votre jean dès que vous mettrez le téléphone dans votre poche.

Le Xperia 10 V gagne 2 g par rapport au Xperia 10 IV sortant, faisant pencher la balance à seulement 159 g. Et pourtant, il y a toujours un grand écran de 6,1 pouces et deux haut-parleurs avant à l’avant, ainsi qu’une batterie de 5000 mAh en dessous. Il est à la fois résistant à l’eau IP65 et IP68, avec Gorilla Glass Victus protégeant l’écran des éraflures et des rayures. Un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté gère la sécurité.

Apparemment, l’écran OLED est 1,5 fois plus lumineux que l’ancien téléphone, avec la technologie d’affichage Triluminos empruntée à la division Bravia TV de Sony. Il a une résolution Full HD +, un format d’image 21: 9 compatible avec les films et devrait gérer 34 heures de lecture vidéo continue. Cela semble parfait pour les crises de boulimie sérieuses. Un port casque 3,5 mm revient pour une écoute personnelle, tandis que LDAC, DSEE Ultimate et 360 Reality Audio promettent un son spatial amélioré de haute qualité (si vous le souhaitez) via Bluetooth.

À l’arrière, il y a trois caméras, couvrant des distances focales de 16 mm, 26 mm et 54 mm. Le capteur principal a été amélioré avec une stabilisation optique de l’image, un capteur 1,6 fois plus grand que celui du Xperia 10 IV pour mieux fonctionner en basse lumière et un nombre de pixels de 48 MP beaucoup plus élevé. Le 8 MP pour le duo ultra large et téléobjectif qui l’accompagne est essentiellement inchangé par rapport à l’année dernière. Il y a aussi une caméra selfie 8 MP à l’avant, intégrée dans la lunette pour ne pas vous distraire lorsque vous regardez des vidéos à l’écran.

À l’intérieur, l’alimentation provient d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Il existe également une extension microSD pour ajouter plus d’espace plus tard. Le Snapdragon 695 est un peu long dans la dent maintenant, ce qui pourrait décevoir les fans de Sony. Des rivaux à prix similaire comme le Google Pixel 7a et le Samsung Galaxy A54 récemment annoncés utilisent un silicium beaucoup plus récent. Nous devrons attendre un examen pour voir comment cela se comporte.

Le Xperia 10 V devrait être mis en vente en Europe à partir de la mi-juin, pour 439 €