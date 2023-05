Le Sony Xperia 1 V promet des photos en basse lumière de qualité CSC

Sony a les créatifs et les propriétaires d’appareils photo fermement en ligne de mire avec son dernier smartphone haut de gamme. Le Sony Xperia 1 V perpétue un héritage haut de gamme emprunté ou inspiré par les différentes divisions de l’entreprise. Seulement, cette année, il a été révisé avec un tout nouveau capteur principal pour son trio de capteurs arrière. Le combo vise à échanger des coups avec les meilleurs smartphones du moment, tout en renforçant les fonctionnalités de niveau professionnel.

Le tout nouveau capteur Exmor T de 52 Mégapixels est doté d’un CMOS empilé avec transistor à 2 couches, qui, selon Sony, est deux fois plus performant en cas de faible luminosité que le Xperia 1 IV. Il y a une sortie efficace de 48 MP, avec un regroupement de 4 à 1 pixel produisant des images fixes de 12 MP. Il est physiquement 1,7 fois plus grand qu’auparavant et utilise une photographie informatique plus avancée pour prendre des photos en basse lumière comparables à celles d’un appareil photo numérique dédié. La disposition du capteur offre également 20 % d’espace en plus pour la stabilisation d’image lors de la prise de vue vidéo par rapport au téléphone de la génération précédente.

Il conserve la même distance focale de 24 mm que l’année dernière et ramène une paire de capteurs secondaires de 12 MP : un ultra large 16 mm f/2,2 et un téléobjectif 85-125 mm f/2,3-2,8 avec zoom optique. Tous trois enregistrent des séquences 4K à 120 im/s, prennent en charge des images fixes en rafale à 20 im/s et bénéficient d’une détection améliorée d’objets et de scènes basée sur l’IA pour la mise au point automatique, la balance des blancs et l’exposition.

Les applications Photo Pro et Video Pro plus avancées ont été mises à jour avec une nouvelle interface utilisateur verticale, augmentent la mise au point lors de la prise de vue en mode manuel et permettent aux types créatifs d’expérimenter une poignée de looks créatifs différents. Les vloggers devraient apprécier le réglage de mise au point de la vitrine du produit, hérité des caméras système compactes comme le ZV-E1, et le microphone supplémentaire dédié aux fréquences vocales pour plus de clarté.



L’écran OLED au format 21: 9 revient en grande partie inchangé par rapport à l’année dernière, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR. Il reste l’un des seuls téléphones avec une résolution 4K native, qui passe en Full HD jusqu’à ce que vous chargiez du contenu UHD pour économiser de l’énergie. Une caméra selfie 12 MP est cachée à l’intérieur du cadre d’affichage supérieur, garantissant qu’aucune partie de l’écran n’est masquée par un trou de perforation ou une encoche. Les haut-parleurs stéréo améliorés orientés vers l’avant devraient en faire une centrale de divertissement portable, avec une réponse des basses améliorée et un volume maximum plus élevé.

Le style monolithique est conforme aux efforts précédents de Xperia, tandis que le choix de couleurs a été étendu au noir, au vert kaki et à l’argent platine. Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière devrait survivre à une ou deux chutes accidentelles, tandis que la résistance à l’eau IP65/IP68 signifie que les dunks ne sont pas non plus synonymes de catastrophe. Un bouton d’obturateur physique fait son retour, et le Xperia 1 V reste l’un des seuls téléphones phares à conserver à la fois un port casque 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD.

Un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 fournit la puissance, ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Sony a porté une attention particulière aux thermiques cette année, en ajoutant une feuille de diffusion de chaleur 60 % plus grande que celle vue sur le Xperia 1 IV sortant. On dit que le module de caméra utilise 20% de consommation d’énergie en moins et que le processeur Snapdragon est également 40% plus économe en énergie, donc j’espère que la surchauffe appartiendra au passé.

La batterie est toujours un costaud de 5000 mAh, Sony affirmant qu’elle conservera 80% de sa capacité après trois ans de charge régulière. Il devrait gérer 20 heures de lecture vidéo 4K entre les recharges, ainsi qu’une journée entière d’utilisation mixte. La charge USB-C n’est pas particulièrement rapide à 30 W, et il n’y a pas de bloc d’alimentation inclus dans la boîte. La charge sans fil est à bord, tout comme la charge inversée pour garder les accessoires ravitaillés.

Le Sony Xperia 1 V est officiellement en vente à partir du 29 juin, pour 1399 €.