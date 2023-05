Asus ROG Ally est un ordinateur de poche hardcore pour gamers

Cet Asus ROG Ally est incroyablement puissant et sera mis en vente le mois prochain pour 699 $. Avec un tout nouveau processeur Ryzen Z1 Extreme d’AMD, un écran 1080p et une prise en charge des GPU externes, la société a bien l’intention d’affronter le Steam Deck de Valve à son propre jeu.

Asus a peut-être brouillé les eaux en annonçant son nouvel ordinateur de poche de jeu le jour du poisson d’avril, mais ce n’est plus une blague. L’Asus ROG Ally est un portable incroyablement puissant et sera mis en vente le mois prochain pour un prix très tentant de 699 $. Avec un tout nouveau processeur Ryzen Z1 Extreme d’AMD, un écran 1080p et une prise en charge des GPU externes, la société a bien l’intention d’affronter le Steam Deck de Valve à son propre jeu.

Le ROG Ally exécute Windows 11 sur un Ryzen Z1 Extreme, une puce mobile conçue spécifiquement pour les machines de jeu portables. Le côté CPU est basé sur la toute dernière architecture Zen 4 d’AMD, avec huit cœurs, 16 threads et une vitesse de boost énorme de 5,10 GHz, tandis que le GPU dispose de 12 cœurs RDNA3 pouvant atteindre 2,7 GHz, pour un polygone de 8,6 TFLOP.

Ce sont beaucoup de chiffres, mais essentiellement, le ROG Ally sera plus qu’heureux de parcourir les titres AAA modernes, soit à la résolution native 1080p de la console, soit avec la technologie de mise à l’échelle FidelityFX et Radeon Super Resolution d’AMD. C’est beaucoup plus de jus que le Steam Deck ne peut en appeler, et son écran n’a pas non plus un nombre de pixels aussi élevé.

Un système de refroidissement à double ventilateur promet de garder les températures sous contrôle tout en restant plus silencieux que la concurrence. Asus affirme que les dissipateurs thermiques ont été conçus pour fonctionner dans n’importe quelle orientation, ce qui est en quelque sorte crucial dans un appareil portable sur lequel vous pouvez jouer à peu près n’importe où. Il y a également 16 Go de mémoire système LPDDR5 et un SSD NVMe de 512 Go à bord, avec une extension microSD pour ajouter du stockage supplémentaire ultérieurement.

La batterie de 40 Wh peut se recharger à des vitesses de 65 W à l’aide du bloc d’alimentation fourni, mais sa durée entre les recharges dépendra de la force avec laquelle vous fléchissez son muscle graphique.

Une station d’accueil ROG Gaming Charger Dock en option vous permet de connecter la console à un téléviseur pour une coopération sur canapé à l’aide de contrôleurs externes. Toute personne disposant d’une station d’accueil graphique externe ROG XG Mobile peut également la connecter à des jeux encore plus exigeants sans avoir à composer les paramètres graphiques.

Un écran tactile IPS de 7 pouces domine l’avant de la machine, avec un format d’image 16:9 et une résolution Full HD. Il gérera une luminosité maximale de 500 nits et prend en charge Dolby Vision HDR. Il couvrira 100% de l’espace colorimétrique sRGB, mais plus important encore pour les jeux, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un rafraîchissement adaptatif AMD Freesync pour offrir un mouvement fluide. Il y a aussi Gorilla Glass Victus sur le dessus pour le protéger des rayures.

C’est un pas en avant par rapport au Steam Deck dans plusieurs domaines : le panneau 7 pouces de l’ordinateur de poche Valve utilise un format d’image 16:10 plus grand, mais se contente d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, d’une résolution de 1280 × 800 et d’une luminosité maximale de 400 nits.

L’ordinateur de poche lui-même est clairement un produit Asus, avec des éclairages RVB autour des deux manettes analogiques à l’avant et une bande réfléchissante à l’arrière, à côté d’un logo ROG qui sert également d’évents de refroidissement supplémentaires. C’est une machine angulaire, avec des poignées sculptées sur les côtés pour vous permettre de la tenir confortablement pendant des sessions prolongées. Un capteur d’empreintes digitales intégré évite d’avoir à se soucier des mots de passe.

Il n’a pas d’alternative aux excellents pavés tactiles du Steam Deck, mais vous obtenez des déclencheurs analogiques à effet Hall, qui ne devraient pas commencer à dériver avec le temps. En plus des boutons de visage et du D-pad ABXY habituels, l’avant de la machine dispose également de boutons dédiés Affichage, Menu, Centre de commande et Armoury Crate; ce dernier ouvre le logiciel de lancement de jeu dédié d’Asus. Il y a deux boutons de préhension assignables à l’arrière, un gyroscope à 6 axes pour les commandes de mouvement, et Asus promet également un grondement haptique HD.



À 699 $, l’Asus ROG Ally est à un prix plus élevé que le Steam Deck le plus cher – mais il est aussi beaucoup plus puissant. Il sera mis en vente à partir du 13 juin.