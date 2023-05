Chargement sans fil et taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une merveille de milieu de gamme.

Le dernier téléphone abordable de Google est enfin officiel – mais un rapide coup d’œil à la fiche technique du Pixel 7a révèle que ce combiné à 509 € dépasse son poids. Un tout nouveau capteur principal, un écran à taux de rafraîchissement élevé et l’ajout de la recharge sans fil sont de grandes améliorations par rapport au Google Pixel 6a de l’année dernière, et le mettent davantage en ligne avec le Pixel 7 plus cher.

Ce smartphone de 6,1 pouces utilise le même processeur Tensor G2 conçu par Google que son grand frère, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. En conséquence, les performances devraient être à la hauteur, la durée de vie de la batterie étant potentiellement encore meilleure étant donné qu’elle contient une cellule légèrement plus grande de 4385 mAh. La charge filaire est limitée à 18 W, mais les recharges sans fil de 7,5 W ajoutent de la commodité si vous avez un pad Qi compatible. C’est quelque chose que peu de modèles de milieu de gamme, sauf le Nothing Phone 1, ont réussi à ce jour. Il n’obtient pas le traitement complet à 120 Hz que l’on trouve sur le produit phare Pixel 7 Pro, mais l’écran plat Full HD peut atteindre 90 Hz au maximum. Cela devrait signifier la fin du défilement saccadé. Il s’agit d’une dalle OLED, vous pouvez donc vous attendre aux couleurs vibrantes et au contraste épique typiques de la technologie.

Avec la même offre de caméra arrière distinctive que ses frères et sœurs, la taille du Pixel 7a et les cadres d’écran légèrement plus épais sont les seuls signes majeurs qu’il s’agit d’un téléphone de milieu de gamme plutôt que d’un téléphone haut de gamme. Il est résistant à la poussière et à l’eau (norme IP67), avec une protection Gorilla Glass Victus à l’avant. Il y a un capteur d’empreintes digitales sous-affichage, et il prend également en charge le déverrouillage du visage.

La plus grande mise à niveau se situe sans doute à l’arrière, avec un appareil photo principal de 64 MP à la place de l’unité de 12 MP vue sur le Pixel 6a sortant. Il a une ouverture f/1.9 et une stabilisation d’image optique, ainsi que la dernière génération d’algorithmes de traitement d’image phénoménaux de Google. Il capture des images fixes de 16 MP, avec des capacités de faible luminosité nettement meilleures que son prédécesseur. La caméra principale est associée à un ultra large 13MP, f/2.2, et il y a un capteur selfie 13 MP, f/2.2 à l’avant.

Google a ajouté pour la première fois son mode de prise de vue longue exposition à un téléphone de la série A, ainsi que le mode de faible luminosité automatique Night Sight, la cartographie de la peau Real Tone et le zoom Super Res, qui promet des prises de vue jusqu’à 8x avec un minimum d’artefacts numériques.

Naturellement, il exécute Android 13 prêt à l’emploi, avec une mise à jour vers Android 14 sûrement pas loin. Cinq ans de mises à jour de sécurité sont également promis.

Le Google Pixel 7a est en vente à partir d’aujourd’hui au prix de 509 €, dans un choix de couleurs Charcoal, Sea, Snow et Coral. Ce dernier ne peut être récupéré qu’en se rendant sur le Google Store.