Le Google Pixel Fold est officiel, officiellement cher

Le produit phare pliable de Google emprunte beaucoup à la gamme Pixel habituelle.



Google a enfin dévoilé son tout premier téléphone pliable. Le Pixel Fold sera mis en vente en juin avec un trio de caméras arrière et un prix de départ de 1899 €. Il contient le même silicium que la gamme Pixel grand public et sera l’un des premiers en ligne pour Android 14 lors de son lancement plus tard cette année.

Il est clair que Google vise une place parmi les meilleurs téléphones pliables en vente aujourd’hui, et basé uniquement sur les spécifications, son premier effort semble susceptible de réussir.

Le Pixel Fold a un écran extérieur OLED de 5,8 pouces, 2092 × 1080 avec un rapport d’aspect inhabituel de 17,4: 9, qui, selon la société, a été choisi pour tenir confortablement dans vos mains lorsqu’il est plié. Il atteint un maximum de 120 Hz pour un défilement fluide et prend en charge les fonctionnalités Pixel familières comme un affichage permanent qui nomme tous les morceaux de musique en cours de lecture à proximité. Il est protégé par Gorilla Glass Victus et l’appareil est résistant à l’eau IPX8.

Le déploiement de la charnière en acier inoxydable, qui, selon Google, est le plus durable de tous les téléphones pliables à ce jour, révèle un écran intérieur de 7,6 pouces avec une résolution de 2208 × 1840, étiré à un rapport d’aspect de 6: 5. Il obtient également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et ses propres capacités permanentes. La protection est par verre ultra fin. Les deux écrans prennent en charge le HDR, le panneau intérieur atteignant un pic de 1450 nits et l’affichage extérieur allant encore plus haut, à 1550 nits.

Le design du Fold emprunte beaucoup à la gamme Pixel actuelle, y compris une bosse de caméra distinctive à l’arrière. Il y a assez de place pour trois caméras : un capteur principal de 48 MP, f/1.7 avec stabilisation d’image optique, un ultra large de 10.8 MP, f/2.2 avec un champ de vision de 120 degrés, et un 10.8 MP, téléobjectif f/3.05 bon pour un zoom optique 5x. Le zoom algorithmique Super Res de Google peut alors augmenter ce chiffre jusqu’à 20x. L’autofocus laser fait également son apparition.

Une version d’Android 13 adaptée

Il y a aussi une caméra selfie de 9,5 MP, f/2,2 à l’avant du téléphone, ainsi qu’une caméra de 8 MP, f/2,0 intégrée dans le cadre de l’écran intérieur pour les appels vidéo.

La puissance est fournie par un processeur Tensor G2, construit par Samsung selon les spécifications de Google. La puce octa-core est associée à 12 Go de RAM et à 256 ou 512 Go de stockage intégré selon le marché. C’est une combinaison qui s’est révélée très rapide dans le Google Pixel 7 Pro lorsque nous l’avons testé l’année dernière. Il ne devrait pas avoir de mal à suivre le rythme même avec plusieurs applications exécutées en même temps sur ce grand écran intérieur.

Le Pixel Fold arrivera avec une version d’Android 13 adaptée aux écrans plus grands et pliables, avec une barre des tâches dynamique pour lancer rapidement, permuter et exécuter plusieurs applications en mode écran partagé. Vous pourrez glisser-déposer entre les propres applications de Google, telles que Google Photos et Messages. Une mise à jour d’Android 14 suivra plus tard dans l’année, apportant un mode d’interprétation à double écran qui utilise à la fois l’affichage intérieur et extérieur pour traduire en direct les conversations dans plusieurs langues. Les propriétaires peuvent également s’attendre à cinq ans de correctifs de sécurité.



Nous devrons attendre d’en avoir un pour tester pour voir si la batterie 4821 mAh est à la hauteur de la tâche de garder tout ce matériel sous tension. Google dit que “au-delà de 24 heures” est faisable avec une seule charge. Il est approuvé Qi pour des recharges sans fil pratiques et peut gérer 30 W sur n’importe quel chargeur USB-PD 3.0 (il n’y en a pas un dans la boîte).

Le Pixel Fold sera mis en vente le mois prochain, avec des précommandes ouvertes aujourd’hui. Les prix devraient commencer à partir de 1899 €, ce qui le place en concurrence directe avec le Samsung Galaxy Z Fold 4.