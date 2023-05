Android 14 vous permet de créer des fonds d’écran… originaux !

Find My Device rattrape également Tile et Apple, tandis que WhatsApp atterrit sur Wear OS.

Google I/O 2023 aura été riche en annonces. Bien sûr, le Pixel Fold, le Pixel 7a et la Pixel Tablet attireront la majorité des gros titres, mais ne laissez pas leurs lunettes brillantes vous distraire de la vraie histoire : des fonds d’écran émoticônes.

Suite à quelques nouveautés Android (qui incluent une mise à jour de Find My Device et l’atterrissage de WhatsApp sur Wear OS), Google a également dévoilé de nouvelles fonctionnalités de personnalisation impressionnantes pour Android 14. Si vous nous demandez, la plus excitante d’entre elles est la nouvelle application de fond d’écran emoji, qui vous permet de générer instantanément un fond d’écran unique autour de vos emojis préférés. Tout ce que vous voulez, vraiment.



Choisissez simplement quelques-uns de vos emojis préférés, choisissez la palette de couleurs souhaitée, ajustez le motif et le tour est joué – votre propre fond d’écran emoji est prêt à être utilisé. Si vous avez envie de quelque chose d’un peu différent, il existe également une nouvelle fonctionnalité de fond d’écran AI qui vous propose de nouvelles créations pour vous démarquer de la foule.

Pour ceux qui recherchent une approche plus conservatrice de la personnalisation, il existe également une fonctionnalité de fond d’écran cinématique à venir qui utilise la magie de l’IA pour transformer vos photos préférées en un mouvement 3D, avec des effets de parallaxe chics qui réagissent en conséquence lorsque vous inclinez votre téléphone.

Par ailleurs, le service Find My Device de Google bénéficie d’un énorme coup de pouce, alignant davantage ses fonctionnalités sur Tile et Apple. Les fans d’Android pourront bientôt suivre les écouteurs, les écouteurs, les tablettes et plus encore dans l’application Find My Device, grâce à un vaste réseau de suivi alimenté par d’autres appareils Android, pour localiser l’emplacement de votre appareil perdu.

Google tenait à souligner que la confidentialité reste un élément central de ce processus, l’emplacement de vos appareils perdus n’étant accessible qu’à vos yeux, même le géant de la technologie ne sachant pas où ils se trouvent. Des alertes de suivi inconnues sont également disponibles pour offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire, pour aider à contrecarrer tout passager clandestin infâme placé à dessein.



Enfin, sur le front semi-Android, il y avait une brève mention de l’atterrissage de WhatsApp sur Wear OS, permettant aux utilisateurs de répondre aux messages directement depuis leurs poignets.