Suunto Vertical GPS : vers les sommets

Prêt pour les aventures en plein air avec charge solaire, cartes hors ligne et prévisions météorologiques…

En ce qui concerne l’équipement d’aventure en plein air, la dernière montre GPS de Suunto propose de nombreuses fonctionnalités pour accompagner votre prochaine montée d’adrénaline. La Vertical contient des cartes hors ligne, une charge solaire, des prévisions météorologiques et beaucoup de batterie pour tout le monde.

Suunto associe le design finlandais à des matériaux haut de gamme pour rendre la Vertical extrêmement résistante. Elle marie verre saphir, acier inoxydable et titane, selon le modèle. Tous les matériaux sont de qualité militaire et ont été largement testés sur plusieurs terrains. Cette montre a également été produite dans une usine qui utilise 100% d’énergie renouvelable, donc un peu plus respectueuse de la planète.

En ce qui concerne les fonctionnalités, il n’y a pas grand-chose que la Vertical ne puisse pas faire. Cette montre GPS est livrée avec des cartes extérieures détaillées auxquelles vous pouvez accéder gratuitement depuis votre montre hors ligne. Vous pouvez utiliser différents styles de carte pour afficher votre terrain, y compris une option en couleur. Avec la Vertical, vous pouvez également afficher les courbes de niveau, les types de surface de route, l’eau, les chemins et les points de repère importants. De plus, vous pouvez profiter des options de planification d’itinéraire de Suunto dans l’application compagnon.

Dans des environnements difficiles, le temps peut changer rapidement et de manière inattendue. La Vertical prend les choses en main, emballant un altimètre, un baromètre et une boussole pour vous aider à trouver vos repères. Elle se synchronise également avec les derniers bulletins météorologiques pour des données précises et enverra des alertes pour les tempêtes, le coucher du soleil et le lever du soleil.

La dernière montre de Suunto peut également s’attaquer aux activités quotidiennes à la maison. Elle propose plus de 95 modes de suivi sportif différents, allant de la course à pied et du vélo à la natation et au ski. Et comment peut-il gérer tout cela ? Avec une énorme pile, bien sûr ! Vous pouvez extraire 85 heures de suivi d’exercice du Vertical sur son réglage GPS le plus précis. Si ce n’était pas assez impressionnant, vous pouvez le prolonger jusqu’à 60 jours en mode quotidien. De plus, les modèles en titane sont livrés avec une charge solaire, ce qui vous aide à faire le plein d’énergie lors de vos déplacements.

Besoin d’un tracker très haut de gamme pour votre prochaine aventure en plein air ? La nouvelle montre GPS Vertical de Suunto est disponible en précommande directement auprès de la marque à partir du 9 mai. Le modèle standard en acier inoxydable est disponible en quatre couleurs à partir de 630 $, tandis que le modèle en titane plus haut de gamme avec charge solaire commence à 840 $. Les huit modèles arriveront aux poignets le 16 mai.