Une HUAWEI WATCH 4 Series au poignet

Les HUAWEI Watch 4 et Watch 4 Pro héritent de la technologie et de l’innovation de la série Watch, mais encore plus axés sur la gestion de la santé. Grâce au suivi de la santé en une seule touche et en plusieurs points de Huawei, prendre soin de sa santé est aussi facile qu’une simple pression sur le poignet.



L’athlète aux multiples médailles d’or aux Jeux olympiques et aux championnats du monde et icône mondiale Sir Mo Farah a commencé son partenariat avec Huawei avec la WATCH GT 3 en 2021, et nos montres sont devenues une partie intégrante de son entraînement rigoureux et de son mode de vie sain depuis lors. “J’adore la gamme de smartwatches de Huawei. Chacune d’entre elles a quelque chose d’unique à offrir, qu’il s’agisse du GPS ultra précis de la légère Watch GT Runner ou du magnifique design de luxe de la nouvelle WATCH Ultimate, a déclaré Sir Mo Farah. Quelle que soit mon activité ou ma destination, je peux choisir l’appareil qui répondra parfaitement à mes besoins. La nouvelle HUAWEI WATCH 4 est une autre gagnante. J’adore la finition titane haut de gamme et l’écran est hors du commun ! Et bien que la plupart des gens pensent que mon coach et moi ne nous intéressons qu’au suivi des capacités de course, les mesures générales de santé sont en fait très importantes pour analyser mes niveaux de performance. La fonction santé à bouton unique de la Watch 4 va donc rendre l’obtention de toutes ces informations vraiment, vraiment facile. “

HUAWEI Watch 4 Series disponible en France à partir du 9 mai, pour 449.99 €