Le Huawei Mate X3 pliable ultra-mince arrive en Europe

Les fans de pliables en Europe pourront bientôt enfin mettre la main sur le Huawei Mate X3, alors que la société se prépare à le lancer en dehors de son territoire d’origine pour la première fois. Annoncé aux côtés de la gamme de téléphones P60 plus traditionnelle, le Mate X3 est à peu près aussi fin et léger que les téléphones pliants de style livre.

À seulement 239 g, il pèse moins que n’importe quel rival pliable, et sape même les rivaux traditionnels comme l’Apple iPhone 14 Pro Max. Il mesure 11,08 mm lorsqu’il est plié et 5,3 mm déplié, surpassant le Samsung Galaxy Z Fold 4 par une marge considérable. C’est en grande partie grâce à une charnière à double aile qui se replie complètement, puis s’ouvre sans pli visible. Il s’ouvrira également à mi-chemin à tout moment entre 45 et 100 degrés. Le tout est également résistant à l’eau IPX8.

Les écrans internes et externes utilisent des panneaux OLED, l’écran extérieur de 6,4 pouces étant protégé par le propre verre renforcé Kunlun de Huawei. Il a une résolution de 2504 × 1080 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, le panneau OLED pliable est protégé par un matériau fluide non newtonien résistant aux chocs. Il s’ouvre à 7,58 pouces, avec une résolution de 2496 × 2224 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour correspondre à l’écran extérieur.

Le Huawei Mate X3 en vente à partir du 22 mai

Le Huawei Mate X3 n’est pas le roi de la caméra que le P60 Pro prétend être, mais ne lésine pas non plus sur le matériel. Il y a un capteur principal de 50 MP avec autofocus laser, un ultra large de 13 MP et un téléobjectif périscope de 12 MP à l’arrière, ainsi que deux caméras selfie de 8 MP – une pour chaque écran. Ce téléobjectif est bon pour le zoom optique 5x, avec une stabilisation optique de l’image pour réduire l’oscillation de l’appareil photo.

L’alimentation provient d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 uniquement 4G et de 12 Go de RAM, car les interdictions commerciales américaines empêchent Huawei d’utiliser des processeurs plus récents ou quoi que ce soit avec une connectivité 5G. La batterie de 4800 mAh prend en charge une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W, et utilise intelligemment la structure de charnière interne du téléphone pour la dissipation de la chaleur. Une recharge complète devrait prendre un peu moins de 40 minutes.

Ce terminal sera mis en vente en Europe à partir du 22 mai, via la boutique en ligne de Huawei et d’autres partenaires commerciaux. Les prix commenceront à partir de 2199 €, le plaçant aux échelons supérieurs du monde des téléphones pliables. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.