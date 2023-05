Le Huawei P60 Pro débarque enfin en Europe

Le Huawei P60 Pro a été lancé en Chine en mars aux côtés des P60 et P60 Art. Mais il est maintenant prêt à nous offrir la puissance et l’intelligence de ses objectifs.

Avec un grand capteur central flanqué de deux plus petits, le trio d’objectifs arrière du P60 Pro ressemble un peu à un appareil photo compact lorsque vous tenez le téléphone en mode paysage. L’événement principal est un capteur principal de 48 MP avec une ouverture variable f/1.4-f/4.0 et une stabilisation d’image optique, qui promet d’augmenter l’apport de lumière jusqu’à 2,9x par rapport au Huawei P50 Pro sortant.

Il est associé à un capteur ultra large 13MP, f/2.2 et à un téléobjectif 48 MP, f/2.1 avec zoom optique 3.5x et OIS. Ce dernier est capable de gros plans télé-macro 10x (quelque chose que le Samsung Galaxy S23 Ultra et Google Pixel 7 Pro ne peuvent pas égaler, selon Huawei) et un énorme zoom numérique 200x, bien que nous retiendrons notre jugement sur celui-ci étant donné que nous n’avons pas été époustouflés par les grossissements extrêmes par le passé.



Il existe également un capteur multispectre à 10 canaux pour aider à fournir des couleurs percutantes, et l’application appareil photo a été mise à jour avec une nouvelle interface plus facile à utiliser d’une seule main. Enfin, une caméra frontale de 13 MP f/2.4 est à portée de main pour les selfies et les appels vidéo.

L’Europe recevra le modèle distinctif Rococo Pearl, qui a une finition texturée unique qui ressemble un peu au marbre. Une version noire sablée est également en route, avec une finition mate anti-empreintes digitales, mais les modèles vert et violet resteront uniquement en Chine. Les deux variantes seront résistantes à la poussière et à l’eau IP68.

Il embarque un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2700 × 1220 et une technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le panneau est recouvert de verre Kunlun à quatre courbes, la version sur mesure du verre renforcé de Huawei, avec un capteur d’empreintes digitales intégré en dessous. Il promet des couleurs 10 bits avec une couverture complète de la gamme HDR-P3.



Par ailleurs, le Huawei P60 Pro est un produit phare aussi complet que les téléphones Huawei, avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage intégré. Blâmez l’interdiction commerciale américaine en cours sur le manque de puces 5G ou Qualcomm de dernière génération – et sur le fait de ne pas avoir accès au Google Play Store dans la version d’Android de Huawei.

Il devrait cependant être très puissant et la batterie de 4815 mAh promet une journée complète d’utilisation entre les recharges. La charge filaire SuperCharge 88W de Huawei est intégrée pour des recharges rapides, tout comme la charge sans fil 50W via un pad compatible.

Le Huawei P60 Pro arrive aujourd’hui en Europe directement depuis la boutique en ligne Huawei, et d’autres détaillants devraient suivre à partir du 22 mai. Il affrontera des produits phares de premier plan comme le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro, avec des prix à partir de 1199 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une variante de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage vous coûtera 1399 €.