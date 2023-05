JBL Boombox 3 et Charge 5 : Wi-Fi, Bluetooth, et plus encore

Apple AirPlay 2, Alexa et Chromecast via Wi-Fi… Tout est pris en charge.

Deux des produits audio les plus populaires de JBL ont été mis à niveau avec la connectivité Wi-Fi. Les enceintes portables JBL Boombox 3 Wi-Fi et JBL Charge 5 Wi-Fi fonctionnent toujours avec Bluetooth mais prennent désormais également en charge de nouvelles capacités Wi-Fi.

Les enceintes se règlent automatiquement pour optimiser la connectivité et détecter automatiquement lorsque vous vous trouvez dans un nouvel environnement. Ce faisant, le son est optimisé que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur.



Chaque enceinte prend en charge Apple AirPlay 2, Alexa multiroom et Chromecast via Wi-Fi, vous permettant de vous connecter à votre service de musique préféré. De plus, la JBL Boombox 3 offre 24 heures de lecture entre les charges, tandis que la JBL Charge 5 Wi-Fi offre 20 heures.

La Boombox 3 Wi-Fi est également la première enceinte portable JBL avec Dolby Atmos. Ce faisant, il offre une expérience sonore plus spatiale et immersive. Les deux boîtiers sont désormais fabriqués à partir de 90% de plastique recyclé post-consommation et la grille est fabriquée à partir de tissu 100% recyclé.

La JBL Boombox 3 Wi-Fi comprend un système de haut-parleurs à trois voies composé d’un subwoofer, de deux haut-parleurs de milieu de gamme et de deux tweeters. Il prend en charge le Wi-Fi 6 et offre des performances audio HD avec une lecture 24 bits/96 kHz via Wi-Fi.

Le JBL Charge 5 Wi-Fi dispose d’un haut-parleur à longue excursion et d’un tweeter séparé avec deux radiateurs de basses passifs. Il prend également en charge les performances audio Wi-Fi 6 et HD avec lecture 24 bits/96 kHz via Wi-Fi.

Les deux enceintes incluent le Bluetooth 5.3 (LE Audio Ready), un indice de protection contre l’eau et la poussière IP67, et plus encore.

JBL a lancé la JBL Boombox 3 uniquement Bluetooth (480 €) en septembre. C’est le successeur de la bien nommé JBL Boombox 2. La JBL Charge 5 (200 €) a été lancé en avril 2021. Les deux présentent des spécifications améliorées par rapport à leurs prédécesseurs. Ceux-ci incluent une meilleure autonomie de la batterie, un système audio plus puissant et une conception plus durable.