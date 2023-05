Google Pixel Fold : une vidéo teaser confirme son lancement le 10 mai

Une keynote aura lieu le 10 mai pour révéler presque certainement le Pixel 7a, et donner plus de détails sur la tablette Pixel.

Google a clairement estimé que les rumeurs étaient devenues trop fortes – après que la plupart des détails ont été divulgués – et a décidé que « May the Fold » (4e) était le moment de révéler une vidéo teaser du prochain téléphone ainsi que la date de lancement de 10 mai.

Nous pensions auparavant que le Fold arriverait bientôt, mais il n’y avait certainement rien de tel qu’il ferait ses débuts à la conférence des développeurs Google I/O, même si les rumeurs entourant Pixel 7a étaient beaucoup plus concrètes.

Comme vous pouvez le voir, l’appareil partage beaucoup de langage de conception avec d’autres téléphones Google Pixel récents – en particulier la barre abritant la configuration de l’appareil photo – et son écran de couverture semble particulièrement grand. Sera-ce suffisant pour le placer devant l’excellent Galaxy Z4 Fold de Samsung ? Seul le temps nous le dira.

Naturellement, alors que le 10 mai le verra lancé, il n’y a aucune indication sur la date de sortie ou le prix réel, donc cela pourrait être une tentative d’impliquer les développeurs en attendant une sortie réelle fin 2023.

Nous nous attendons à ce que le Pixel Fold vienne emballer un appareil photo principal de 48 MP aux côtés de vivaneaux téléobjectifs de 10 MP de large et 10 MP, disponible en options de taille 256 et 512 et doté d’une puce Tensor G2 conçue par Google. Il semble que l’appareil mesurera 5,8 pouces lorsqu’il est fermé et 7,6 pouces lorsqu’il est déplié.