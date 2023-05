Formule E : Nick Cassidy en tête du Monaco e-Prix

Alors que plus de 20 000 fans étaient venus garnir les tribunes de Monaco, Nick Cassidy (Envision Racing) se hisse au sommet du Championnat du Monde ABB FIA Formula E grâce à une performance incroyable, de la neuvième place sur la grille jusqu’à la victoire, dans un Monaco E-Prix 2023 captivant.

« La sensation de gagner ici est incroyable. C’est vraiment exceptionnel, a confié Nick Cassidy. J’en perds mes mots. Cela va prendre un moment pour m’en rendre compte car cette journée a été vraiment difficile. J’étais 21e aux deux essais libres, ce qui m’a beaucoup inquiété. Qualifié 10e, j’étais très satisfait, notre journée allait dans ce sens. Bravo à l’équipe, les deux voitures ont fait un bon résultat et tout le garage a contribué sur chaque problème. Je suis vraiment très heureux que l’on soit récompensé après tout le travail effectué. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. La bataille va être très intéressante. Mais pour le moment, on va profiter de notre victoire à Monaco !

Nick Cassidy devance Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), après avoir repoussé les attaques de son compatriote jusqu’à ce qu’une safety car en fin de course lui rende la victoire certaine. Cette véritable partie d’échecs à 150 km/h a connu des hauts et des bas alors que les leaders se disputaient le contrôle de la course et imposaient leur rythme, mais les dépassements décisifs de Cassidy en début de course ont largement contribué au résultat. Dès que son ingénieur lui a donné le feu vert pour un sprint de six tours, Cassidy n’a pas regardé derrière – malgré les attaques d’Evans sur sa Jaguar.

Evans était lui-même passé de la sixième place sur la grille à la deuxième place sous le drapeau à damier et était prêt à dépasser l’Envision de Cassidy jusqu’à ce que la voiture de sécurité ne sorte à trois tours de l’arrivée. Ce doublé néo-zélandais enregistre une quatrième victoire consécutive pour la Nouvelle-Zélande, un nouveau record en Formule E pour une seule nation.

Prétendant au titre, Jean-Éric Vergne prend une très belle septième place alors qu’il partait du fond de la grille après que DS Penske n’ait été disqualifié lors des qualifications après une infraction liée à la pression des pneus. La véritable masterclass en matière de dépassement avec ses 15 positions gagnées lui vaut le premier prix ABB Driver of Progress, honorant le pilotage le plus intelligente et efficace permettant de gagner le plus de positions dans une course.

Dans le classement des pilotes, les 121 points de Cassidy le placent dorénavant devant Wehrlein et ses 100 points. Jake Dennis prend la troisième place avec 96 points, Evans est juste derrière avec 94 points. Vergne quitte Monaco cinquième au classement.

Envision Racing prend désormais la tête du classement des équipes avec 182 points, avec 14 points d’avance sur TAG Heuer Porsche (168 points) tandis que Jaguar TCS Racing est troisième avec 157 points.