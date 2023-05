ICE Smart, une montre connectée signée ICE Watch

Ice-Watch fait toujours l’événement, depuis sa première montre haute en couleurs, revisitée il y a 2 ans avec l’ICE generation, jusqu’à ses dernières créations écorespectueuses, les ICE Solar power, qui se rechargent à l’énergie solaire et à la lumière artificielle, au packaging éco responsable 100% en fibres de plastique recyclée.

Cette fois encore, Ice-Watch innove en lançant une smartwatch des plus complètes, à seulement 99 euros. Un tournant technologique majeur, tout en restant fidèle à l’ADN décalé et fun porté depuis le premier jour par Jean-Pierre Lutgen, fondateur de la marque Ice-Watch, elle dévoile désormais sa nouvelle collection ICE Smart. Une montre connectée dernière génération déclinée en six modèles colorés et hyperconnectés.

Depuis 2007, la marque cherche sans cesse à proposer une nouvelle vision du temps avec une montre axée sur la mode et l’accessibilité adossée à un concept haut en couleurs. Lancée depuis plus de 15 ans, cette montre Ice- Watch n’a eu de cesse de tictaquer, évoluer, être travaillée avec de nouveaux coloris, adopter de nouveaux cadrans, les doter de paillettes, de chronos ou de nouveaux designs. La volonté de la marque est de proposer des montres qui continuent de faire vibrer mais qui intègrent également les évolutions modernes et technologiques de notre époque.

Cette nouvelle collection de montres connectées reflète complètement les ambitions d’Ice-Watch. La collection ICE smart combine alors les toutes dernières technologies et, cerise sur le gâteau, elle intègre aussi les nombreux design de la marque ! Avec la ICE smart, c’est TIME FOR FUTURE… ». Une fois l’application ICE téléchargée, connectez votre ICE Smart à votre iPhone ou votre smartphone sous Android. Il ne vous reste plus qu’à naviguer dans ses menus depuis la page principale. Un simple glissement du doigt vers la droite, et vous passez en mode « écran partagé ». Un geste vers la gauche et vous pourrez choisir ou supprimer l’un des sept composants à afficher à l’écran. Une pression rapide sur le cadran de votre ICE Smart, et vous pourrez choisir le cadran de votre choix. Mais vous pouvez aussi profiter de son micro et du Bluetooth pour passer des appels directement depuis votre ICE Smart.

Cette montre connectée ICE Smart au boîtier rectangulaire en aluminium 40 x 44 mm embarque un écran tactile 1,85 pouces TFT en résolution 240 x 280, et 64 Mo de mémoire interne. Compatible iOS et Android et certifiée à la norme IP68, elle intègre un processeur Realtek 8762DK + BK3266K. Sa batterie Lithium-Ion rechargeable 210 mAh promet une autonomie moyenne de 3 à 5 jours, et de 15 jours en mode veille.

Smart watch dernier cri oblige, cette Ice-Watch propose bien sûr toutes les fonctionnalités intégrées dont vous pourriez avoir besoin pour suivre la météo, votre forme, votre sommeil, votre santé ou vos séances de sport. Elle enregistre le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées pendant la journée. Via ses capteurs intégrés, vous pouvez également mesurer votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque, et même votre taux d’oxygène sanguin. Enregistrez et affichez aussi la durée totale de vos périodes de sommeil, ainsi que les phases de sommeil profond et de sommeil léger constatées durant votre dernière nuit.

Enfin, son mode entraînement est compatible avec plus de 100 activités sportives (marche, course en extérieur, vélo, saut à la corde, badminton, etc.). Et en cas d’urgence ? Demandez aussi à votre Ice Smart : elle affiche vos trois coordonnées de contact à joindre en cas de danger, de chute ou de blessure.