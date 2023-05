On a testé… les Huawei FreeBuds 5

Les Huawei FreeBuds 5 sont une paire d’écouteurs haut de gamme qui arborent le design le plus original et les fonctionnalités les plus riches de tous les écouteurs ouverts que nous avons testés. Si vous n’avez jamais entendu le terme “open-fit”, pensez aux AirPods d’origine. Les écouteurs à ajustement ouvert n’ont pas d’embout souple et pliable comme les AirPods Pro, et ne créent donc pas de joint sonore dans votre oreille. Au lieu de cela, ils arborent un boîtier en plastique solide, et bien qu’ils reposent généralement dans l’oreille en toute sécurité, ils ne sont pas connus pour leur superbe qualité sonore.

Pour cette raison, les écouteurs à ajustement ouvert ont tendance à être un peu moins chers que les écouteurs à ajustement fermé. Ils ont tendance à manquer de suppression du bruit et à être évités par les audiophiles ; mais pas les FreeBuds 5, si Huawei réussit. La société chinoise y intègre des fonctionnalités de haut niveau et une puissante suppression du bruit dans ses derniers écouteurs dans le but de rivaliser avec les meilleurs.

Il convient également de noter que les écouteurs à ajustement ouvert ont certains atouts inhérents : ils sont généralement parfaits pour les appels vocaux et sont plus sûrs à utiliser en public car ils ne coupent pas totalement le monde extérieur, même avec la suppression du bruit activée.

Alors, les derniers modèles de Huawei peuvent-ils percer en territoire audiophile . Ou ces globules aux formes étranges mènent-ils une bataille perdue et ouverte ?

Conception et ajustement : goutte à goutte

Après quelques années de fabrication d’écouteurs ouverts qui semblent presque impossibles à distinguer des AirPods, il n’y a aucun risque que les FreeBuds 5 d’apparence organique soient accusés d’être des imitateurs.Aussi étranges qu’ils paraissent, il y a en fait beaucoup à dire sur la nouvelle direction de FreeBuds du point de vue de la convivialité. Ils sont un jeu d’enfant à sortir de l’étui grâce à la tige créant un point de préhension parfait pour vos doigts. En fait, cette rainure de tige est un endroit tellement naturel pour saisir les écouteurs, qu’ils ne sont généralement que des modèles très confortables à serrer, repositionner et ranger – bien qu’ils soient très glissants.Les écouteurs s’adaptent bien à nos oreilles, ce qui permet de passer quelques séances d’entraînement sans tomber. Cela signifie un peu de course et beaucoup d’entraînement en résistance (contrairement aux WatchBuds, qui n’ont pas dépassé l’échauffement). Il y a une gaine en silicone que vous pouvez étirer sur les pointes, ce qui ajoute un peu d’adhérence supplémentaire, les sécurisant encore mieux dans l’oreille pour un excellent ajustement.

Ils ont une pondération relativement standard : 5,5 g chacun, contre les AirPods de 5,3 g (2e génération) et les FreeBuds 4 super légers de 4,1 g. Nous préférons l’ajustement des FreeBuds 4, mais comme nous le ferons venez, le poids supplémentaire du FreeBuds 5 signifie une batterie supplémentaire, et c’est un coup de pouce bienvenu.

Lorsque vous ramassez les écouteurs, vous trouverez le boîtier de charge dans la boîte, avec sa pierre Infinity, en forme d’orbe. Il y a un port USB-C à la base et un bouton d’appairage à droite.

Le boîtier prend en charge la charge sans fil, est de couleur assortie aux FreeBuds 5 à l’intérieur et la moitié supérieure s’ouvre avec brio. Une fois ouvert, il y a aussi une lumière LED à l’avant qui vous donne un aperçu rapide de l’état de la batterie du boîtier et de l’oreillette avec une lumière verte, orange ou rouge.

Une bande tactile sur les côtés offre un contrôle de base sur votre audio, et nous avons trouvé cela intuitif et réactif. Disponible en Coral Orange, Ceramic White et Frost Silver, la couleur que vous choisirez fera une énorme différence dans le style général des écouteurs.

Alors que nous sommes normalement fans d’expérimenter avec la couleur, les Coral Orange n’ont pas fonctionné avec nous. Le Ceramic White et le Frost Silver étaient plus faciles à digérer.

Application et fonctionnalités : Vivre la vie de l’IA

Alors que de nombreux modèles à ajustement ouvert manquent de fonctionnalités tueuses comme un égaliseur personnalisable et une suppression du bruit, les FreeBuds 5 sont peu compromis.

L’intelligence des écouteurs est accessible via les commandes tactiles sur la tige gauche et droite, ou via l’application AI Life. À partir des commandes tactiles, par défaut, chaque écouteur peut être appuyé deux fois pour démarrer et arrêter la lecture ou prendre un appel. Ils peuvent également être appuyés longuement pour activer et désactiver la suppression du bruit ou glisser vers le haut ou vers le bas pour régler le volume.

L’application AI Life est disponible pour Android et iOS, et c’est là que vous pouvez voir une ventilation détaillée de votre batterie restante sur chaque bourgeon et le boîtier. Vous pouvez également activer ou désactiver la suppression du bruit ici et changer le mode entre Général (maximum), Cosy (minimum) ou Dynamique (commutation automatique basée sur le bruit ambiant).

Nous aimons particulièrement l’inclusion d’un égaliseur personnalisé à 10 points – et il est disponible pour les versions Android et iOS de l’application.

Si vous voulez des écouteurs fermés qui offrent toutes ces fonctionnalités, vos options abondent.

Qualité sonore : Open-fit pour l’usage

Mettons cela de côté : les meilleurs écouteurs à ajustement ouvert ne seront pas en mesure d’annuler le bruit aussi bien que les modèles fermés, même médiocres – tout est dans le joint sonore.

Si vous cherchez à vous procurer une excellente paire d’écouteurs antibruit pour tout, des vols aux voyages en train, en passant par les appels et l’entraînement, vous voudrez probablement commencer par un ensemble fermé comme les écouteurs Bose Quiet Comfort II, ou le Sennheiser Momentum True Wireless 3.

Mais si vous recherchez spécifiquement une paire qui garde un petit son périphérique à portée de voix, ou si vous n’êtes pas trop dérangé par un léger bruit de fond, alors les FreeBuds 5 sont probablement l’une de vos meilleures options.

La qualité sonore de ces écouteurs est puissante, étant donné qu’ils n’offrent pas de suppression de bruit passive importante. Ils prennent en charge les codecs L2HC et LDAC et sont certifiés Hi-Res Audio Wireless. Lors de la lecture de musique, ils produisent également un son beaucoup plus rond que ce à quoi nous nous attendons des écouteurs ouverts comme le moins cher Nothing Ear (Stick) ou les FreeBuds 4.

Les FreeBuds 5 produisent également un son plus direct et spatial que les AirPods (2e génération). Les voix et les aigus ne sont pas toujours aussi isolés sur les FreeBuds, mais l’égaliseur personnalisable prend en charge le réglage fin pour une plus grande personnalisation que celle proposée par Apple.

Quant à la façon dont les Buds 5 se comparent aux FreeBuds 4, c’est une amélioration sonore à tous les niveaux. Nous irions jusqu’à dire que la conception mise à jour fait que les FreeBuds 5 serrent votre oreille entre la tige et l’écouteur, et la forme les verrouille un peu plus profondément dans le conduit auditif pour un son plus immersif. Quant à ce que vous pouvez attendre de manière réaliste de la suppression du bruit de ces FreeBuds 5, ils feront un excellent travail pour éliminer les sons de fond constants.

C’est bon pour les voyages en train, ou si vous avez un ventilateur ou un réfrigérateur bourdonnant en arrière-plan faisant un vacarme persistant. Dans un avion, nous nous sommes retrouvés à mettre à nos écouteurs fermés, ou mieux encore, à des écouteurs supra-auriculaires. Mais les FreeBuds 5 ont quand même réussi à atténuer le vrombissement du moteur.

Pour le prix, ils ont également sapé une grande partie de la concurrence à ajustement fermé comme le OnePlus Buds Pro 2, bien que les écouteurs à ajustement fermé comme celui-ci soient là où vous devriez vous tourner si votre priorité est exclusivement le son et l’immersion totale.

Huawei cloue également la qualité des appels sur ses derniers écouteurs. Notre voix a été captée clairement, même dans des environnements bruyants ou à l’extérieur par temps venteux.

Autonomie : une plus grande batterie

Chaque écouteur a 42 mAh de puissance, et la paire a tenu environ cinq heures avec une lecture relativement continue – beaucoup plus de temps que nous n’en passerions habituellement à écouter avant de les ranger dans leur étui de chargement. Si vous venez des FreeBuds 4, avec chaque écouteur ne proposant qu’une batterie de 30 mAh, alors les FreeBuds 5 seront un lapin Duracell comparatif.

Avec la suppression du bruit active, la durée de vie de la batterie est beaucoup plus proche de trois heures. Ce n’est pas stellaire, mais suffisant.

Selon Huawei, le boîtier de charge FreeBuds 5 contient six charges complètes grâce à sa cellule de 505 mAh, et il prend également en charge la charge sans fil, tout comme les AirPods (3e génération). Bien que les écouteurs d’Apple n’entassent que 345 mAh dans son boîtier, ce qui donne l’avantage aux FreeBuds. Il y a aussi une charge rapide : une charge de cinq minutes peut fournir quelques heures de lecture, ce qui est pratique en un clin d’œil.

Verdict Huawei FreeBuds 5

Les FreeBuds 5 ne conviendront pas à tout le monde pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il y a ce design – qui divise pour le moins, avec sa forme organique et son style hors du commun, en particulier en Coral Orange. Ensuite, il y a le fait que les FreeBuds 5 sont à conception ouverte, ce qui les met instantanément en retrait en matière d’isolation acoustique passive et, à son tour, de suppression du bruit.

Malgré ces mises en garde, nous avons adoré utiliser les FreeBuds dans diverses situations. Lorsque nous nous promenions et que nous voulions avoir une idée de notre environnement, les FreeBuds ont joué la bande sonore de notre promenade avec une expansion surprenante, et nous nous sommes sentis un peu plus en sécurité en entendant un peu le monde extérieur. L’autonomie de leur batterie est également fiable lorsqu’elle est associée au boîtier, et leur prix réduit une grande partie de la concurrence.

Prendre des appels sur les FreeBuds 5 était également une joie – la qualité des appels, que ce soit lors d’une réunion Zoom ou d’un appel vocal dans une station animée, était superbe. Et avoir une suppression active du bruit, même s’il ne noie pas totalement le monde extérieur. D’ailleurs, la suppression du bruit de Huawei est la meilleure de sa catégorie pour les têtes ouvertes.

L’avis de Stuff

Note : 4/5

si vous aimez le style, si vous voulez spécifiquement des écouteurs ouverts, ou si vous voulez simplement un deuxième ensembl premium meilleur pour les appels et l’entraînement que vos favoris fermés centrés sur la musique, les FreeBuds 5 sont bons à beaucoup de choses, même s’ils ne sont pas un must have pour les audiophiles et les jet setters.