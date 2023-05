Lego Super Mario : 4 nouveaux ensembles pour les fans de Donkey Kong

Les sceptiques se sont moqués de Lego Super Mario, lors de ses débuts en 2020. Mais depuis son lancement, la ligne a produit sans relâche de nouveaux ensembles imaginatifs. En 2021, Luigi a rejoint le gang ; et l’année dernière, la princesse Peach est arrivée. Maintenant, Lego Super Mario accueille l’icône du jeu Nintendo Donkey Kong – avec Cranky Kong, Diddy Kong, Funky Kong et Dixie Kong.

Les quatre nouveaux ensembles Lego Donkey Kong sont l’ensemble d’extension Tree House de Donkey Kong (59,99 $), l’ensemble d’extension Mine Cart Ride de Diddy Kong (109,99 $), l’ensemble d’extension Jungle Jam de Dixie Kong (26,99 $) et le Ensemble d’extension Rambi the Rhino compatible avec les portefeuilles (10,99 $). Fortement inspirés des jeux, ces ensembles apportent des thèmes de la jungle et des couleurs vives au monde de Lego Super Mario. Découvrez les ensembles sur Lego.com.

Le directeur du design de Lego, Simon Kent, était sans surprise optimiste à propos de la gamme : “Nous avons hâte de voir comment les quatre ensembles d’extension inspireront les enfants à découvrir la nouvelle jungle sauvage et colorée de l’univers Donkey Kong, que ce soit dans la cabane dans les arbres, monter sur un chariot de mine, sortir avec Dixie Kong ou explorer avec Rambi. Ou, vous savez, Donkey Kong grommelant que lors de sa première apparition, il était la vraie star et Mario était un inconnu appelé Jumpman.



Comme pour tous les ensembles Lego Super Mario, ces nouveaux kits sont basés sur le jeu et présentent des personnages construits en briques. (Désolé, fans de minifig.) Cependant, certains de ces ensembles résistent également très bien en tant que pièces d’exposition.

Le kit d’extension Mine Cart Ride de Diddy Kong (1 157 pièces) est un ensemble tentaculaire qui vous permet de placer une figurine Lego Super Mario dans un chariot minier et de la faire foncer le long d’une piste avec un nombre inquiétant de sections cassées. Mole Miner se cache, tout comme de nombreuses bananes, que vous pouvez «manger» ou offrir à Diddy Kong et Funky Kong, qui ont également un petit avion sur lequel vous pouvez zoomer.

L’ensemble d’extension de cabane dans les arbres de Donkey Kong (555 pièces) comprend Donkey Kong et Cranky Kong. Il y a une télé à construire, des congas à brancher et un compartiment secret. Mario, Luigi ou Peach peuvent sauter sur le dos de Donkey Kong pour explorer, et le singe géant peut ensuite faire une sieste dans le hamac après avoir subi une telle indignité.

L’ensemble d’extension Jungle Jam de Dixie Kong (174 pièces) ajoute des choons frappants à la jungle, de Dixie Kong et Squawks. Une figurine de Mario peut occuper le devant de la scène, monopolisant la scène et obligeant les autres à explorer attentivement leurs contrats.

Enfin, l’ensemble d’extension Rambi le rhinocéros (106 pièces) comprend le rhinocéros, sur lequel une figurine Lego Super Mario peut sauter et passer à l’action. Des effets sonores jouent lorsque Rambi marche, charge dans des rochers empilables ou fait d’autres mouvements. Aucun mot de Lego si l’un d’entre eux est “renverser Mario dans l’étang à poissons d’à côté”.