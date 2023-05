Stilride 1, une moto électrique rétro-moderne

Une moto sur mesure qui promet 120 km entre deux charges…

Stilride a révélé les détails sur sa première moto électrique légère. La bien nommée Stilride 1 fera ses débuts au printemps 2024 pour un prix de de 15 000 €, avec des réservations bientôt ouvertes. Chaque Stilride 1 sera fabriquée sur commande dans l’usine de production pilote de la société basée à Stockholm. Les actionnaires de la société et les membres de la communauté Stilride bénéficieront d’un accès anticipé exclusif pour passer commande d’un modèle “Limited Founders Edition” ce printemps, avec un châssis en acier inoxydable et des détails noirs.

Cette nouvelle moto électrique a un design fonctionnel et est fabriquée avec des méthodes de fabrication durables, y compris de l’acier recyclé provenant de l’intérieur du pays. Le châssis léger utilise ce que l’entreprise appelle la technologie “origami industriel”, ce qui le rend plus élégant que le prototype d’origine. Cette machine est destinée à mélanger familiarité et nostalgie, avec un seul amortisseur et une suspension arrière couplée à un moteur de moyeu électrique. Elle peut apparemment atteindre 100 kmh et promet une autonomie de 120 km sur une seule charge de sa batterie de 5,1 kWh.

Elle est livrée avec des freins antiblocage fournis par Continental, tandis que le maître-cylindre intégré au guidon a été développé avec ISR. Stilride agrandit également la selle, qui a sa propre suspension et un rembourrage doux pour un confort ergonomique.

Stilride a également développé une application compagnon officielle, qui fonctionne avec l’unité de contrôle du véhicule électrique (eVCU) du vélo pour surveiller sa position géographique afin de se protéger contre (ou de récupérer) le vol, ainsi que des diagnostics de rapport pour l’entretien et vous permettant de vérifier à distance la batterie statut.

Selon Tue Beijer, CTO et co-fondateur de Stilride, le Stilride 1 est “l’aboutissement de nombreuses années d’ambition, de passion et d’expérimentation, distillé dans une moto électrique légère délicieusement non conventionnelle qui n’est pas seulement un exploit d’ingénierie, mais un travail d’art. Elle a été conçue à la fois pour les passionnés de moto et les puristes du design et de la durabilité.

Aucune date de lancement exacte n’a encore été confirmée. Mais devrait être annoncée officiellement cet été sur le site Web de Stilride.