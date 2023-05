Des G-SQUAD pour les 40 ans de la G-Shock

Le nouveau membre de la série G-SQUAD arrive juste à temps pour le 40e anniversaire de G-Shock…

G-Shock a annoncé sa dernière gamme de montres G-SQUAD, la DW-H5600. Chaque pièce de la collection présente la forme carrée emblématique de la G-SHOCK originale, mais avec des fonctionnalités mises à jour à l’intérieur, y compris des capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque.

Avec sa connectivité des smartphones, le nouveau membre de la série G-SQUAD arrive juste à temps pour le 40e anniversaire de G-Shock. Légèrement plus grande que le DW-5600 de base, la G-SQUAD DW-H5600 mesure 51,1 x 44,5 x 17,4 mm et pèse 59 grammes. Les modèles dotés d’une lunette en résine hybride et en acier inoxydable sont plus fins, mesurant 16,6 millimètres et pesant 65 grammes.

Offrant une mesure et une analyse de la condition physique alimentées par Polar, le G-SQUAD DW-H5600 dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque optique (avec état de charge cardio) et d’un compteur de pas. De plus, elle offre une liaison smartphone Bluetooth, un accéléromètre et une charge filaire et solaire. Cette montre comprend également une mesure du niveau d’oxygène dans le sang, une mesure du sommeil pour la récupération et l’état nerveux autonome, ainsi qu’une fonction d’exercice respiratoire.

Avec le journal d’activité intégré, vous pouvez mesurer jusqu’à 100 courses jusqu’à 200 tours chacune (avec le temps, la distance, le rythme, les calories brûlées avec une source d’énergie, la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque maximale, la charge cardio, le pas, le pas maximum, et foulée). De plus, le journal de vie séparé enregistre les données du nombre de pas, la consommation de calories, la mesure du temps actif, une fonction de rappel de pas et un graphique du nombre de pas avec des données hebdomadaires, mensuelles et semestrielles. Il y a aussi un réglage d’alerte de vibration.

En utilisant Bluetooth et l’application pour smartphone Casio Watches, le G-SQUAD DW-H5600 reçoit la correction automatique de l’heure et l’heure mondiale pour 300 villes. L’application comprend également un affichage de notification pour smartphone, une correction de distance avec le GPS du smartphone et un localisateur de téléphone.

Vous pouvez recharger le G-SQUAD DW-H5600 à l’aide d’un câble USB propriétaire, sans fil ou à l’énergie solaire. Le service que vous obtenez entre les charges varie considérablement en fonction de vos actions. Par exemple, en mode montre uniquement, la batterie durera environ un mois entre les charges. La batterie durera environ une semaine si elle est utilisée comme appareil de fitness jusqu’à une heure par jour. La fonction de charge solaire ne peut pas recharger complètement la montre seule. Cependant, il conservera l’heure affichée lorsqu’il est correctement alimenté.

Modèle 40e anniversaire en édition limitée

La série G-SQUAD DW-H5600 arrive officiellement au Japon le 19 mai 2023, avec des expéditions mondiales à suivre. G-Shock lance cinq modèles. Ceux-ci incluent des modèles de lunette entièrement en résine noire et bleu clair et des modèles en résine hybride noire et bleu clair et en acier inoxydable à placage ionique. Le cinquième modèle est une édition limitée du 40e anniversaire avec une lunette hybride en acier inoxydable et un deuxième ensemble lunette et bracelet en résine. Les prix débutent à 300 $.