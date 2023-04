Bang & Olufsen Beosound A5, une enceinte rétro et écolo

Bang & Olufsen a dévoilé sa dernière enceinte, l’enceinte Beosound A5. Créée en collaboration avec le duo de designers dano-italien GamFratesi, cette enceinte offre un son immersif dans un design scandinave dédié à résister à l’épreuve du temps.

Lancé dans deux coloris impressionnants, la Beosound A5 est disponible en aluminium anthracite naturel et noir. De plus, les deux options comportent une façade en fibre de papier tissé et une poignée en chêne. Pour créer le nouveau haut-parleur, la société s’est inspirée des courbes organiques douces et des matériaux naturels de la série de radios Beolit ​​de la société des années 1960.

À l’intérieur, vous trouverez quatre amplificateurs numériques qui combinent 280 watts de puissance avec un son dynamique à 360 degrés. Ceux-ci incluent un woofer 1 x 5,25 pouces, un médium 2 x 2 pouces et un tweeter 1 x 0,75. Selon Michael Henriksson., vice-président du marketing produit de Bang & Olufsen : « La Beosound A5 est notre nouvelle enceinte portable haut de gamme qui combine l’approche de longue date de Bang & Olufsen en matière de design intemporel avec notre vision du son pour l’avenir. Nous sommes ravis de collaborer avec GamFratesi pour la première fois, pour créer deux conceptions d’enceintes ancrées dans une esthétique scandinave avec une signature de conception distincte ».

Polyvalente et iconique

Vous pouvez transporter un Beosound A5 d’une pièce à l’autre sans douleur et il est parfait sur un sol, une étagère ou une table. Et, grâce à son indice de protection contre l’eau et la poussière IP65, vous pouvez même l’utiliser à l’extérieur. Et comme les autres produits audio Bang & Olufsen, le nouveau haut-parleur a été conçu de manière modulaire par ses créateurs afin qu’il puisse être entretenu et réparé pour prolonger sa durée de vie. En tant que telle, la société continuera à produire des couvertures avant facilement échangeables dans de nouveaux matériaux et coloris.

Le haut-parleur offre 12 heures d’autonomie entre les charges et un chargeur de téléphone intégré dans son panneau supérieur. Bang & Olufsen appelle le Beosound A5 son haut-parleur le plus polyvalent à ce jour. Il est contrôlable à l’aide de son interface élégante ou directement depuis l’application Bang & Olufsen.

Revenant aux racines de Bang & Olufsen, le Beosound A5 fait référence aux bords incurvés et à la poignée du Beolit ​​607 lancé en 1961. La finition en bois de teck provient du Beolit ​​800 et du Beolit ​​1000. Jacob Jensen, le célèbre designer industriel danois, a conçu le dernier dans les années 1960 et 1970.



La Beosound A5 est compatible avec Beolink Multiroom, Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect, Bluetooth 5.2, et plus encore. De plus, le Beosound A5 en Nordic Weave est lancé à 1049 € tandis que le modèle Dark Oak arrive à 1149 €.