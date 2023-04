Acer Ebii, un vélo électrique de science-fiction assisté par IA

Le terrain de prédilection habituel d’Acer, ce sont plutôt les ordinateurs portables légers, mais l’entreprise n’a jamais eu peur d’essayer quelque chose de nouveau. Exemple : le vélo électrique Acer Ebii centré sur le style. Ce deux-roues compact a l’air futuriste et ne manque pas non plus de technologies embarquées. L’intelligence pilotée par l’IA l’aide à fournir la bonne quantité d’assistance quelles que soient les conditions.

Ce vélo pèse un impressionnant 16 kg, avec un cadre monobloc en alliage d’aluminium contenant à la fois la batterie et le boîtier de commande. Une fourche unilatérale maintient la roue avant en place, et le combo fourche noir mat / cadre blanc signifie qu’il ne semblerait pas déplacé sur l’étoile de la mort.

Un moteur de 48 V et 350 W offre une conduite assistée jusqu’à 25 km/h, avec la fonction ebiAssist alimentée par l’IA qui apprend votre niveau d’assistance préféré, la puissance de pédalage personnelle et les conditions de conduite typiques au fil du temps pour ajuster la puissance de sortie à la volée. L’application compagnon ebiiGO peut connecter votre téléphone au vélo électrique via Bluetooth pour choisir entre un mode Eco d’économie d’énergie, le mode My ebii pour les trajets réguliers ou le mode Boost lorsque vous avez besoin de vitesse.

Cet Acer Ebii est doté de fonctions de sécurité, telles qu’un capteur radar d’avertissement de collision arrière pour avertir de l’approche d’objets, un phare et un feu arrière intégrés qui s’allument automatiquement la nuit et une détection de collision intégrée à l’application compagnon. Les pneus sans air fabriqués à partir de plusieurs couches de mousse recyclable et d’un entraînement par courroie en carbone qui n’a pas besoin de lubrification signifient que l’entretien doit également être minimal.

La batterie amovible devrait être bonne pour une autonomie de 110 km de pédalage assisté, peut charger de vide à plein en deux heures et demie sans avoir à transporter tout le vélo à côté d’une prise de courant, et dispose d’un clip de transport poignée pour le transporter. Il peut également servir de chargeur portable pour votre autre technologie une fois retiré. L’écran LED intégré au guidon du vélo vous indique le temps de trajet restant, ou vous pouvez vérifier à l’aide de l’application compagnon.

Ce n’est pas la première fois qu’Acer essaie quelque chose à pédale : l’eKinekt BD 3 vous permet de générer de l’énergie pour garder votre ordinateur portable alimenté, même si c’était en partie un vélo d’exercice, en partie un bureau debout. L’Ebii vous permet de vous rendre au bureau et d’en revenir – ou n’importe où ailleurs où vous avez envie de pédaler.

Les fans de fitness auront cependant un peu de temps à attendre avant de pouvoir mettre les pieds sur les pédales de l’Acer Ebii : il sera lancé en Europe à partir de septembre, pour 1999 €.