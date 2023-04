Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G et les OnePlus Nord Buds 2 débarquent

OnePlus ajoute deux nouveaux appareils performants à sa série Nord : le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G et les OnePlus Nord Buds 2. Ces deux produits complémentaires permettent aux utilisateurs d’avoir un smartphone performant adapté à un rythme de vie trépidant ainsi que des écouteurs offrant une expérience audio immersive.

Digne successeur de son prédécesseur, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offre la vitesse et la fluidité caractéristiques de OnePlus, tout en améliorant les principales fonctionnalités pour mieux satisfaire les utilisateurs. Ce nouveau smartphone est équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, d’un appareil photo principal de 108 mégapixels et d’une batterie longue durée de 5 000 mAh avec une charge ultrarapide 67W SUPERVOOC.

Les OnePlus Nord Buds 2 offrent une qualité audio cristalline très appréciée grâce à des basses extrêmes et à des drivers extralarges de 12,4 mm, pour un champ sonore limpide. Cette fonctionnalité est complétée par la réduction adaptative du bruit, garante d’une écoute intuitive qui s’adapte à l’environnement de l’utilisateur.

Le OnePlus Nord CE Lite 5G est alimenté par une grande batterie de 5000mAh, qui permet aux utilisateurs de se divertir plus longuement sans craindre de voir l’écran s’éteindre d’un coup. La batterie est chargée de façon intuitive et en toute sécurité grâce à 67W SUPERVOOC Endurance Edition, dont la charge ultrarapide optimise l’utilisation et réduit les interruptions, car elle recharge la batterie à 80 % en 30 minutes à peine. 67W SUPERVOOC Endurance Edition double les cycles de charge et permet d’allonger la durée de vie et la santé globale de la batterie à long terme. Grâce à douze capteurs intégrés, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G surveille sa propre température et évite de surchauffer.

L’extension de l’autonomie de la batterie se traduit par une utilisation plus longue du téléphone et de ses fonctions de pointe. Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offre aux utilisateurs un système d’appareil photo puissant pour améliorer leur vie numérique. Il représente un jalon en étant le premier smartphone OnePlus doté d’un appareil photo principal de 108 MP, qui permet aux utilisateurs de capturer dans les moindres détails les moments importants de leur vie. Le formidable zoom 3x sans perte permet aux utilisateurs de photographier leurs sujets clairement, même de loin. Grâce au capteur de profondeur de 2 MP du smartphone, les utilisateurs peuvent ajuster la profondeur de champ pour améliorer les résultats en mode portrait. Pour garantir des selfies de qualité, une caméra frontale de 16 MP et un logiciel amélioré ajoutent des détails aux portraits. Les utilisateurs peuvent enfin réaliser des vidéos dynamiques via le mode ralenti du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Grâce à l’écran 120Hz FHD de 6,72 pouces, le rapport écran/corps de 91,4 % permet aux utilisateurs de profiter de plus de contenu et de s’immerger dans l’écran. Doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G modifie automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction de l’utilisation afin d’optimiser l’efficacité de la batterie. Pour améliorer l’expérience utilisateur, le smartphone dispose de Global DC Dimming, un système amélioré de rétroéclairage de l’écran avec lequel les utilisateurs peuvent regarder plus de contenu plus longtemps dans un environnement à faible luminosité, tout en réduisant la fatigue oculaire.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, gage de performances accrues et plus fluides, d’une fréquence d’images élevée et d’un gameplay amélioré. Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G convertit le stockage interne en une RAM virtuelle temporaire de 8 Go, pour un chargement rapide et fluide des applications. De concert avec la gestion de la RAM au niveau du serveur, il peut faire tourner des applications en arrière-plan sans ralentissement.

Bénéficiant de la mise à jour OxygenOS 13.1 préinstallée, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G assure aux gamers une expérience et une convivialité élevées. Les utilisateurs peuvent accéder rapidement à leurs jeux grâce au démarrage rapide, éviter les distractions lorsque le mode Game Focus est activé et utiliser un stabilisateur de trame GPA efficace pour réduire la latence (lag) du système.

En termes de qualité sonore et d’accessoires, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offre un son de haute qualité grâce à son système à deux haut-parleurs, avec un volume pouvant être augmenté jusqu’à 200 %. Il est également doté d’une prise casque de 3,5 mm pour ceux qui préfèrent les écouteurs filaires ou les casques.

Les OnePlus Nord Buds 2 fournissent des basses percutantes et une clarté audio exceptionnelle. Avec l’algorithme d’amélioration BassWave, les OnePlus Nord Buds 2 respectent la qualité d’origine des contenus audio et génèrent des basses étendues. Ils sont dotés d’un driver d’amélioration extralarge de 12,4 mm afin d’augmenter la qualité des basses, avec des rythmes plus audacieux à la clé. Ces écouteurs produisent une qualité sonore équilibrée qui optimise la musique comme les appels vocaux. Une couche supplémentaire de titane dans le diaphragme vibrant améliore la rigidité audio et fournit une réponse instantanée, pour un son encore plus puissant et cristallin.

Les OnePlus Nord Buds 2 offrent une expérience immersive en réduisant les bruits de fond grâce à une fonction instinctive de réduction adaptative du bruit, avec une profondeur de 25 dB et un processeur double cœur. Les OnePlus Nord Buds utilisent un algorithme d’intelligence artificielle, une technologie avancée qui permet aux utilisateurs de passer des appels clairs via un système de double micro qui amplifie la voix humaine. Pour préserver le calme et le silence, les OnePlus Nord Buds 2 proposent aux utilisateurs le mode Transparence, qui leur permet d’écouter de la musique tout en entendant les voix extérieures et les bruits de fond, si nécessaire.

La qualité du son est encore améliorée avec une Master Equalization. En proposant plusieurs modes, notamment Balanced, Serenade, Bass et Bold, les utilisateurs peuvent choisir la qualité sonore qu’ils souhaitent mettre en avant. Les OnePlus Nord Buds 2 ont été conçus conjointement avec la technologie Dolby Atmos, qui amplifie les haut-parleurs et le Dirac Audio Tuner afin de rendre les performances plus fluides et de renforcer la fidélité, en particulier lorsque les écouteurs sont connectés à un appareil OnePlus.

L’autonomie des OnePlus Nord Buds 2 permet aux utilisateurs d’exploiter leur plein potentiel. Une charge complète peut durer jusqu’à 7 heures sans l’étui et 36 heures avec. Il suffit de 10 minutes de charge pour garantir jusqu’à 5 heures d’utilisation, avec la réduction adaptative du bruit désactivée. Ils sont par ailleurs résistants à la poussière et à l’eau grâce à leur certification IP55.

Pour plus de fonctionnalité, les utilisateurs des OnePlus Nord Buds 2 peuvent personnaliser les paramètres en utilisant des pressions rapides et des pressions longues pour dicter une action.