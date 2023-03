Yamaha présente son nouveau casque YH-E700B

Yamaha Corporation présente aujourd’hui son nouveau casque sans fil YH-E700B (399 €), le dernier né de sa gamme de casques sans fil. En tant que deuxième génération, il intègre des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de s’immerger véritablement dans leur musique préférée ou jeux vidéo, où qu’ils soient. Il offre une expérience sonore encore plus immersive et personnelle. Il adopte notamment des caractéristiques supplémentaires offrant des performances polyvalentes et de haute qualité, dont une excellente qualité d’appel, idéale pour le travail à distance

Le YH-E700B bénéficie d’une reproduction musicale qui combine des fréquences moyennes et hautes fréquences claires (balance tonale), une gamme basse serrée (dynamique) et la largeur du son dans les directions gauche et droite (image sonore). Il adopte des fonctionnalités supplémentaires offrant des performances polyvalentes et de haute qualité, y compris une excellente qualité d’appel. Le mode Ambient Sound est inclus ainsi que le mode amélioré à faible latence – idéal pour jouer ou regarder du contenu vidéo et contrôler la nouvelle application, y compris le réglage de l’égaliseur avec l’application Headphone Control. Il bénéficie d’un équilibre tonal et reproduit un son naturel qui exprime précisément la sonorité des instruments de musique

Le nouveau casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit active YH-E700B révèle un nouveau design chic et compact avec des coussinets d’oreilles elliptiques s’adaptant parfaitement à la morphologie de chacun. Il est doté de la technologie Advanced ANC, qui va au-delà de la réduction de bruit active standard en intégrant en plus la nouvelle technologie exclusive Yamaha Advanced ANC. L’algorithme exclusif de Yamaha analyse le signal reçu du micro interne et le signal musical lu, en calculant et en filtrant les composantes du bruit, puis sépare finalement la composante du bruit en laissant le signal musical intact pour obtenir le True Sound. La technologie de suppression de bruit unique de Yamaha n’interfère jamais avec la source sonore originale, éliminant uniquement le bruit. Les microphones intra-auriculaires écoutent les signaux combinés de la musique et du bruit, séparant le traitement du signal du bruit de fond et de la musique. Il y parvient en isolant les deux l’un de l’autre dans un nouvel algorithme unique. Le signal collecté par le microphone interne analyse le bruit, calculant ce qui doit être supprimé de la lecture du signal de la musique afin que seul le bruit soit effacé. Cela signifie qu’il n’y a pas de traitement inutile du signal musical, préservant la pureté de la musique. Il est également possible de désactiver cette fonction pour rester connecté avec son environnement grâce au mode de son ambiant.

Bénéficiant de 32 heures d’autonomie en mode ANC, Il procure un confort d’écoute extrême grâce à son arceau réglable et ses oreillettes ajustables et pivotantes. Il est muni de transducteurs de 40 mm qui délivrent un son limpide et d’une réponse en fréquence de 8 Hz – 40 kHz. Il intègre le Bluetooth 5.2 avec Qualcomm® aptX Adaptive audio, des commandes pour émettre et recevoir ses appels, se connecter à son assistant vocal (Google et Siri) ou encore piloter sa musique. Il prend également en charge Google Fast Pair, permettant un couplage simple en appuyant simplement sur un bouton. Il est livré avec un étui de transport, un câble de chargement USB-C, un câble audio et un adaptateur d’avion.

Le nouveau casque YH-E700B utilise un boîtier pour créer l’équilibre tonal désiré, sans aucun son indésirable. Ce dernier utilise un haut-parleur à faible distorsion et un boîtier qui supprime la résonance afin de minimiser les sons inutiles. Le diaphragme du haut-parleur utilise deux couches de film laminé composé de plusieurs matériaux pour obtenir un taux de distorsion (THD) inférieur à 1 % dans la plage 500-10 kHz pour le signal d’entrée. En plus du haut-parleur, la batterie et le circuit imprimé sont montés à l’intérieur du boîtier. Comme les composants diffèrent entre les côtés gauche et droit, les espaces acoustiques dans chaque boîtier seront différents, tout comme la qualité du son. Pour gérer cette différence, le YH-E700B présente une conception de baffle qui ne génère pas de différences gauche-droite. Ainsi, les côtés gauche et droit sont équilibrés, et le son est localisé comme prévu. Les auditeurs ressentent le placement spatial

des instruments de musique et de chaque son, ainsi que l’atmosphère de la musique. En outre, pour réguler les interférences entre les basses et les hautes fréquences, l’air libéré à l’arrière du casque est contrôlé avec précision, ce qui permet d’optimiser l’équilibre tonal des haut-parleurs.