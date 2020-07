Kobo Nia, l’anti Amazon Kindle ?

La mainmise d’Amazon sur le marché des liseuses électroniques peut facilement faire oublier que Bezos and co puissent avoir quelque concurrence que ce soit. Mais Kobo est un rival à la hauteur, et sa dernière liseuse propose des caractéristiques assez impressionnantes pour son prix. La Kobo Nia dispose d’un écran 6 pouces avec une résolution de 1024 x 758 (212ppi). Il y a une lumière réglable pour la lecture tard dans la nuit et une batterie de 1000 mAh qui devrait durer des semaines entre deux charges. Elle est de quelques grammes plus légère que le Kindle de base d’Amazon et offre le double du stockage à 8 Go, pour stocker jusqu’à 6 000 livres.

Disponible en noir avec trois options SleepCover (noir, aqua et citron), la Nia à 99 € coûte un peu plus que le Kindle d’Amazon. Mais plus de mémoire, une construction plus légère et une résolution légèrement meilleure, cela en fait une alternative très solide à ceux qui en ont un peu de changement de poche supplémentaire. Les précommandes sont maintenant ouvertes.