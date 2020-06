Chassez les pollens et purifiez l’air avec Avidsen Clair

La qualité de l’air que nous respirons est au cœur des préoccupations du quotidien, l’air intérieur étant globalement plus pollué que l’air extérieur. avidsen propose donc une gamme de purificateurs d’air intitulée Clair permettant de respirer un air plus sain et dépollué au sein de son foyer.

Silencieux, économiques et arborant un design épuré, les purificateurs d’air Avidsen Clair s’utilisent dans toutes les pièces du foyer sans exception. Équipés de filtres Nano-e2f exclusifs et brevetés, ils garantissent une finesse de filtration efficace permettant de purifier l’air ambiant en le débarrassant de toutes sortes de particules en suspension (pollution, allergènes, odeurs, etc.).

Dotés d’une basse consommation énergétique et fonctionne en silence, les purificateurs consomment un minimum d’électricité pour permettre un fonctionnement optimal en continu, sans déranger les personnes au sommeil léger.

Avec des filtres e2f, technologie unique et brevetée de filtration, les purificateurs fonctionnent comme des aimants et retiennent les particules ultrafines, type allergènes et polluants, présentes dans l’air (pollen, bactéries, squames d’animaux). Ce système piège et bloque définitivement les particules filtrées même une fois la solution éteinte.

Avidsen Clair-X1, 399,90 €

Avec un champ d’action de 40 m2, il trouvera sa place dans toutes les pièces du foyer sans exception voire dans une salle de classe ou dans un Open Space.

Son faible encombrement permet de l’installer facilement et discrètement.

Fonctions des filtres : Purifie Durée de vie des filtres : 18 mois Consommation électrique : 5,28W Puissance sonore : 42 dB

Avidsen Clair- P1W Avidsen Clair-P1B, 119 €

Avec un champ d’action de 4m2, l’utilisateur pourra l’utiliser n’importe où et n’importe quand. Il pourra être disposé au sein d’une voiture ou d’un bureau.

Fonctions des filtres : Purifie et désodorise Durée de vie des filtres : 6 mois Consommation électrique : 1,5W Puissance sonore : 30 dB

Avidsen Clair-M1, 299,90 €

Avec un champ d’action de 20m2 et sa nuisance sonore réduite, il trouvera aisément sa place dans une chambre d’enfant, dans une salle d’attente ou une salle de réunion.

Fonctions des filtres : Purifie Durée de vie des filtres : 12 mois Consommation électrique : 2,4W Puissance sonore : 32 dB