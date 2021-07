Avidsen HomeLight : Des ampoules connectées qui font bien plus qu’éclairer

Avidsen est une entreprise française qui développe des systèmes innovants pour mettre l’habitat connecté à la portée de tous. Elle annonce ainsi la disponibilité de sa gamme d’ampoules connectées HomeLight. Ces nouvelles solutions intelligentes, proposées sous différents culots, offrent plusieurs intensités et tonalités afin de varier et créer l’ambiance lumineuse idéale.

Elles se contrôlent à distance via un smartphone et l’application commune à l’ensemble de la gamme domotique AvidsenHome (Disponible sur Google Play ou l’App Store) ou par la voix grâce aux assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience optimale en les combinant à d’autres produits de la gamme AvidsenHome – constituant une solution supplémentaire pour plus de sérénité et de sécurité au quotidien : En configurant des scénarii, la lumière devient alors habile, pratique, économe, décorative et rassurante.

Enfin, pour enjoliver son foyer et surprendre ses convives, les ampoules connectées HomeLight peuvent se synchroniser à des playlists et ainsi changer de couleurs au rythme de la musique. L’utilisateur peut choisir d’habiller son intérieur d’un éclairage blanc, chaud ou froid, voire de l’illuminer dans la couleur de son choix. Il peut également ajuster le mode d’éclairage et ainsi diffuser une lumière diffuse ou tamisée – remarquable pour créer une atmosphère feutrée ou chaleureuse.

Connectées au smartphone, les ampoules réagissent et se mettent au rythme de la musique que l’utilisateur écoute depuis sa playlist. Parfait pour revivre la prestation de son groupe favori en concert ! Les mêmes actions peuvent aussi s’effectuer avec la commande vocale Google ou Amazon. Enfin, toujours depuis l’application dédiée, l’utilisateur pourra programmer des routines en incluant les ampoules dans ses scénarii : La lumière peut s’allumer automatiquement à son réveil ou encore simuler, en son absence, une présence en s’activant à des heures prédéfinies.

Les trois références d’ampoules connectées Avidsen Home culot E27, Culot E14 et Culot GU10 seront commercialisées au prix unitaire de 9,90 €