Bose ressuscite les écouteurs filaires avec réduction de bruit active alors que les câbles font leur retour auprès de la Gen Z

Bose a dévoilé sa première paire d’écouteurs filaires depuis plus d’une décennie, sous le nom très évocateur de Bose Noise Cancelling Wired Earbuds. Le géant américain de l’audio lance ces écouteurs filaires à 99 $ en plein engouement pour cette catégorie, particulièrement auprès des jeunes générations qui semblent apprécier la simplicité de l’ancien « plug-and-play ».

Fait intéressant (et très à propos), le média Wired rapporte que l’idée est venue lorsque Raza Haider, le président de la division grand public de Bose, a remarqué que tous les jeunes de la Gen Z dans l’université de son enfant s’étaient remis à porter des écouteurs filaires. Et il faut avouer qu’ils ne manquent pas d’atouts. Avec eux, inutile de recharger ses écouteurs ou de les appairer en Bluetooth, et adieu la latence de connexion que l’on avait fini par accepter uniquement pour le confort de ne pas s’emmêler dans des fils.

Ces écouteurs USB-C intègrent la réduction de bruit active (ANC), qu’il est possible d’activer ou d’désactiver depuis la télécommande intégrée au câble (un autre grand retour très apprécié) aux côtés des commandes multimédias. Cette télécommande intègre un microphone conçu pour capter votre voix lors des appels sans avoir besoin d’être plaqué contre votre visage. En résumé, vous bénéficiez de toutes les évolutions technologiques des écouteurs sorties depuis 2015, sans leurs désagréments et avec une partie de leur praticité.

Espérons également que les pannes dues aux câbles défectueux appartiennent désormais au passé. Les écouteurs sont équipés d’un cordon anti-nœuds de 1,30 mètre (4,2 pieds) qui semble d’une belle robustesse — ce que les tests devront confirmer. Naturellement, fil oblige, l’étui de transport est un peu plus grand, mais au moins, vous n’aurez jamais à le recharger.

Côté design, on retrouve des ailerons pour assurer un bon maintien dans l’oreille, plusieurs tailles d’embouts, et un poids plume de 23 g par écouteur qui ne vous pèsera pas lors de l’utilisation. Seul petit inconvénient lié au choix du « tout USB-C » : comme ils nécessitent une alimentation électrique pour fonctionner, vous ne pourrez pas utiliser d’adaptateur pour les brancher sur une prise jack traditionnelle 3,5 mm.

Ils seront disponibles à partir du 15 octobre en trois coloris : Noir, Blanc Cendré (White Smoke) et Vert Menthe (Dewdrop Mint).