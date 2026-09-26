Les nouvelles lunettes IA uniquement audio de Meta sont la réponse au délicat problème de « lunettes de voyeur »



La version Ray-Ban Meta équipée d’une caméra reste également disponible, désormais sous la forme d’une 3e génération.

Si les soucis de confidentialité – ou la crainte d’être qualifié de pervers ou voyeur à chaque fois que vous mettez vos lunettes – vous ont empêché de vous intéresser aux lunettes connectées, Meta a enfin quelque chose qui pourrait vous plaire. La firme vient d’annoncer sa toute première paire dépourvue de caméras embarquées, s’appuyant uniquement sur des signaux audio pour fournir ses fonctionnalités intelligentes.

Lancées ce mois-ci aux côtés de versions remises à jour des lunettes Ray-Ban et Meta classiques, les Ray-Ban Meta Audio AI Glasses inaugurent deux nouveaux styles : Clubmaster et Burbank. Le premier ajoute une touche d’élégance supplémentaire au niveau du pont du nez, tandis que le second reste assez proche du look iconique des Wayfarer.

En l’absence de caméra dans la monture, les Ray-Ban Meta Audio AI Glasses sont nettement plus légères que les Ray-Ban Meta habituelles, affichant seulement 43 g sur la balance. Lors d’une courte prise en main, elles ressemblaient beaucoup à des lunettes classiques, sans poids supplémentaire notable sur les oreilles ou le nez. Elles bénéficient également d’une meilleure autonomie par charge, offrant jusqu’à 12 heures d’assistance vocale Meta AI et de streaming musical depuis un smartphone connecté.

Les prix débutent à 349 €. Ces appareils sont disponibles dès maintenant à l’achat, directement auprès de Meta.

Une nouvelle génération équipée de caméras

Les Ray-Ban Meta Gen 3, quant à elles, constituent une évolution du modèle précédent. Lancées dans les styles Wayfarer, Zena et Aviator (chacun décliné en plusieurs coloris), vous pouvez vous attendre à un design légèrement plus fin, au retour d’un bouton d’action personnalisable et à une autonomie allant jusqu’à neuf heures en utilisation normale. Elles permettent toujours de prendre des photos, d’enregistrer de courtes vidéos et de diffuser en direct grâce à la caméra intégrée ; désormas, la prise de photos dynamiques et de clichés en mode paysage est également possible. Les séquences vidéo exploitent les multiples microphones intégrés pour enregistrer un son spatialisé Dolby Atmos. L’ensemble ne fonctionne que lorsque la LED de confidentialité (qui a été modifiée au niveau logiciel pour la rendre pratiquement inviolable) est allumée.

Meta indique qu’elle proposera également une fonction d’amplification auditive, permettant d’amplifier la voix pour aider les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée sans avoir à investir dans des prothèses auditives — bien que cette fonctionnalité entraîne un coût supplémentaire. La nouvelle génération de lunettes Ray-Ban Meta sera mise en vente de manière imminente, avec des prix débutant à 449 €.

Nouvelles collections Meta Glasses

Meta propose également quelques nouveaux styles de Meta Glasses pour 2026 et au-delà. Les modèles Capri et Nova sont des créations internes, tandis qu’un partenariat avec le groupe de K-pop Blackpink donne lieu à un design sur mesure et à un porte-clé pour étui de recharge sous forme de « boîte mystère » (blind box) inspiré des animaux de compagnie des artistes. Il y en aura douze dans la collection, dont deux beaucoup plus rares que les autres. La collection Kylie Jenner a également été élargie. Chacun de ces modèles sera vendu à partir de 259 €.