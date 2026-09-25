Qualcomm dévoile sa toute nouvelle gamme mobile haut de gamme Snapdragon 8

Conçues pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs et des partenaires OEM, ces deux plateformes propulsent une nouvelle génération d’expériences mobiles.



« Aujourd’hui marque une étape clé avec le lancement non pas d’une, mais de deux nouvelles plateformes mobiles phares, offrant des expériences d’IA agentique immédiates, personnelles et adaptatives, a déclaré Chris Patrick, Senior Vice-Président et Directeur Général de la division Mobile Handsets chez Qualcomm Technologies, Inc. À mesure que l’ère de l’IA agentique évolue, notre stratégie multi-flagship nous permet de repousser les limites du possible sur mobile tout en apportant nos dernières innovations en matière d’IA à un éventail plus large d’appareils premium. En concevant deux plateformes innovantes, nous offrons aux constructeurs un plus grand choix pour façonner ensemble les capacités de la prochaine génération d’expériences mobiles intelligentes et personnalisées. » En tant que plateforme mobile la plus puissante de Qualcomm Technologies à ce jour, le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 offre des capacités d’IA révolutionnaires et des performances avancées pour alimenter les smartphones Android les plus sophistiqués.

Nouvelles fonctionnalités :

Agents du quotidien : Permet aux agents IA d’offrir des expériences plus rapides, plus personnalisées et plus fiables, s’adaptant aux utilisateurs tout au long de la journée.

Permet aux agents IA d’offrir des expériences plus rapides, plus personnalisées et plus fiables, s’adaptant aux utilisateurs tout au long de la journée. Jeu mobile optimisé : Grâce à la nouvelle technologie Adreno Neural Fusion, l’IA est utilisée pour fournir des graphismes intelligents offrant une jouabilité plus immersive, des visuels plus riches et une autonomie prolongée.

Grâce à la nouvelle technologie Adreno Neural Fusion, l’IA est utilisée pour fournir des graphismes intelligents offrant une jouabilité plus immersive, des visuels plus riches et une autonomie prolongée. Capacités photo et vidéo dopées à l’IA : La prise en charge du format vidéo professionnel avancé (APV – Advanced Professional Video) et le contrôle intelligent des pixels (Intelligent Pixel Control) offrent une compréhension plus profonde des scènes, une qualité d’image améliorée et des photos et vidéos au rendu plus naturel.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 est conçu sur le même procédé de gravure avancé en 2nm. Il est propulsé par le CPU sur-mesure Qualcomm Oryon, le GPU Qualcomm Adreno réarchitecturé et le NPU avancé Qualcomm Hexagon. Cela permet à la plateforme d’apporter un grand nombre des mêmes fonctionnalités révolutionnaires en matière d’IA, de jeu, d’imagerie et de connectivité à une gamme plus large de smartphones haut de gamme. Les appareils équipés des processeurs Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 feront leurs débuts dans les smartphones phares des principaux constructeurs et marques mondiales.