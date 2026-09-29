Blue Yeti 2, le microphone pour podcast ajoute de l’IA, un capteur de proximité et un mignon personnage de Yéti

Le microphone Blue Yeti est une véritable légende du podcasting. Le micro USB plug-and-play original est abordable, simple d’utilisation et lourd. C’est le micro vieux de 17 ans qui a lancé des milliers de podcasts.

Aujourd’hui, Logitech, après quelques variantes sorties au fil des ans, lance la suite directe : le Blue Yeti 2. Ce nouveau modèle intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités bien ancrées dans l’ère moderne, qui permettront d’obtenir un son plus propre et plus régulier, même si cela risque de lui enlever un peu de son charme sonore d’origine. Parmi les nouveautés, on trouve un capteur de proximité 3D, une réduction de bruit par IA et un écran de 1,5 pouce.

Logitech indique que le capteur de proximité aide les créateurs à “maintenir un son régulier de qualité studio sans ajustement manuel. Le Logitech Blue Yeti 2 introduit un capteur intelligent de proximité vocale qui suit la position de l’intervenant en 3 dimensions et ajuste dynamiquement le gain, l’égalisation (EQ) et la directivité en temps réel.”

Le réducteur de bruit par IA aidera quant à lui les créateurs à isoler les voix des bruits parasites en arrière-plan. De son côté, le nouvel écran LED couleur donne vie à un personnage de Yéti au cœur de l’interface. Les utilisateurs peuvent y gérer leurs paramètres, leurs profils vocaux et plus encore. L’expression du visage du Yéti évolue en fonction des réglages audio, qu’il s’agisse du mode muet (mute) ou de la saturation du signal (clipping).

“Quand j’ai commencé à esquisser le personnage du Yéti, je savais d’emblée que je ne voulais pas simplement dessiner une mascotte, mais lui associer une vraie fonction. Le Yéti n’est donc pas seulement ludique, il apporte une utilité à l’appareil”, explique Suguru Ogata, responsable du design UX pour le Yeti 2. “L’objectif est devenu clair : comment pouvons-nous modifier l’expression faciale du Yéti pour afficher l’état du signal audio ?”

Le Yeti 2 conserve sa silhouette iconique et son pied de table reste très familier. Il est d’ores et déjà disponible en noir et en blanc au tarif de 160 $.