Steelseries Aeon Pro, dotée du premier système QuickSwitch Dock au monde pour PC et Xbox

Conçue pour offrir une flexibilité maximale et pensée pour la performance, la nouvelle manette sans fil de SteelSeries illustre 25 années d’innovations qui ont marqué l’industrie et de création d’équipements gaming premium.



Les joueurs d’aujourd’hui évoluent sur de multiples plateformes, qu’il s’agisse des consoles et consoles portables nouvelle génération, des PC gaming personnalisés ou encore des derniers appareils mobiles. Ils ont donc besoin d’équipements adaptés pour profiter pleinement de leurs jeux, mais aussi d’innovations technologiques capables de leur offrir une expérience optimale sur l’ensemble de leurs appareils. Aujourd’hui, SteelSeries, marque pionnière de l’esport à la croisée du gaming et de la culture, dévoile l’Aeon Pro, une nouvelle génération de manettes haut de gamme pensée pour les joueurs évoluant à la fois sur PC et Xbox.

L’Aeon Pro est disponible en noir ou en blanc pour 259,99 € sur SteelSeries.com. Dotée du premier système QuickSwitch Dock au monde pour PC et Xbox (brevet en instance), l’Aeon Pro intègre un Infinite Power System reposant sur deux batteries remplaçables à chaud, permettant aux joueurs de rester constamment prêts à jouer. Elle bénéficie également de gâchettes haut de gamme et de joysticks à effet Hall, offrant une précision sans drift, complétés par des switches mécaniques sur l’ensemble de la manette pour des commandes rapides et tactiles.

Un écran OLED intégré permet par ailleurs d’accéder facilement aux différents profils personnalisés. En combinant conception intelligente, fonctionnalités avancées, performances de haut niveau et finitions premium, la manette Aeon Pro entend offrir aux joueurs PC et Xbox un contrôle optimal et parfaitement harmonieux. Parmi ses autres fonctionnalités, l’Aeon Pro propose un système de sticks modulaire avec plusieurs joysticks interchangeables – concave standard, concave haut et convexe court – qui peuvent être directement rangés dans le dock. Les joueurs peuvent ainsi adapter leur manette à leur style de jeu.



Des boutons arrière ergonomiques et reconfigurables permettent également d’accéder rapidement aux principales fonctions en jeu sur PC ou Xbox, directement depuis le menu OLED. La manette dispose également d’un revêtement texturé enveloppant, conçu pour assurer une prise en main optimale et conserver contrôle et précision pendant les sessions de jeu. Les joueurs peuvent enfin utiliser la suite logicielle SteelSeries GG pour personnaliser avec précision chaque bouton, gâchette et profil. Sur PC, ils peuvent notamment ajuster individuellement l’intensité des vibrations des quatre moteurs, reconfigurer les différentes fonctions, personnaliser les intégrations GG et Sonar, ou encore gérer les paramètres d’alimentation.

