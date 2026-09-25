Paris Audio Video Show : le programme de l’édition 2026

DJ sets, concert, ateliers et rencontres… Les 24 et 25 octobre prochains au Palais des Congrès de Paris, le salon promet un week-end rythmé par la scène autant que par les nouveautés technologiques.

À un mois de l’ouverture, le Paris Audio Video Show lève le voile sur la programmation de son édition 2026. Entre concert gratuit, sets DJ, ateliers d’initiation et rencontres avec des artistes, le salon confirme sa dimension festive et son ambition de faire vivre le son et l’image au public autant que de les lui montrer.

Déjà plus de 500 marques confirmées

L’édition 2026 réunira un plateau de marques particulièrement dense, entre références historiques de la hi-fi et innovations technologiques. Parmi les enseignes déjà confirmées : AlphaTheta, Audio-Technica, Beyerdynamic, Cabasse, Cambridge Audio, Casio, Chauvet DJ, DALI, Electro-Voice, Fender, FiiO, Focal, Genelec, Gibson, Hisense, KRK, Leica, Martin Logan, Panasonic, Philips, Qobuz, Sennheiser, Shure, Sony, Technics, Trinnov, Wolfmix, XGIMI et Yamaha.

La scène On Stage by Son-Vidéo.com s’installe à nouveau dans l’amphithéâtre Bordeaux, au 3e étage, avec 600 places assises. L’accès à la salle est libre et gratuit pour l’ensemble des conférences et interviews. L’intégralité du programme sera également retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Son-Vidéo.com, avec un public invité à poser ses questions au micro dans la salle ou via le chat en direct.



Programme du samedi 24 octobre

• La journée du samedi s’ouvrira sur un temps fort dédié au gaming, avec Gia (ancienne journaliste chez Game One) et Philips qui reviendront sur scène sur le partenariat entre la marque et Assassin’s Creed.

• PP Garcia prendra ensuite le relais pour animer une série d’interviews et de conférences avec Sony, Yamaha, TCL, WiiM, Philips TV, Audio Technica, puis Klipsch et Onkyo, venus célébrer leurs 80 ans.

• La journée se conclura par un concert événement à 18h : le chanteur et guitariste irlandais Johnny Gallagher, accompagné de son groupe The Boxty Band, y développera son univers blues, rock et country, rejoint pour l’occasion par l’autrice-compositrice-interprète française Gaëlle Buswel. L’ouverture des portes pour le public est prévue à 17h30. Le concert est gratuit, sur réservation via ce lien.



Programme du dimanche 25 octobre

• Le dimanche matin, de 11h à 12h, PP Garcia animera une séance de questions-réponses en direct avec le public, sans invité, l’occasion pour les visiteurs d’échanger librement sur leurs interrogations audio et vidéo.

• L’après-midi, à partir de 13h, reprendra le rythme des interviews avec Meze Audio, Argon Audio, XGIMI, Focal, Hisense, Awol Vision, Marantz, DALI, Technics et Cambridge Audio.

Du scratch à l’éveil musical, les temps forts du niveau 2

Le Hall Music DJ Light, au niveau 2, accueillera plusieurs rendez-vous marquants :

• La finale française des DMC World DJ Championships, plus grand championnat du monde de scratch, s’y tiendra les 24 et 25 octobre sur la scène de SonoVente.com, avec un jury mené par le multi-champion du monde DJ Fly.

• Un stand d’éveil musical proposera par ailleurs une initiation gratuite pour les plus jeunes.

• Enfin, après le succès de son amphithéâtre d’écoute comparative l’an dernier, le salon inaugure deux nouvelles salles d’écoute, dédiées cette fois aux casques et aux enceintes de monitoring, orchestrées avec Sonomag par un ingénieur du son professionnel.



DJ sets et espaces d’écoute, entre découverte et convivialité

Au-delà de la scène On Stage, le week-end sera aussi rythmé par plusieurs espaces DJ tenus par des marques partenaires. Klipsch et Onkyo transformeront leur espace en bar audiophile inspiré des jazz kissa japonais et des soirées Loft de David Mancuso : le samedi 24 octobre, Seb Le Vinyl y proposera un DJ set éclectique joué exclusivement sur vinyles, suivi le dimanche 25 par une sélection chaleureuse de Monsieur Dino, entre rhythm and blues, soul, bossa-nova et rock’n’roll. Sur l’espace AlphaTheta / Pioneer DJ, les visiteurs pourront quant à eux tester le tout dernier matériel de mix en conditions réelles.

Un week-end pour toute la famille

Entre concerts, ateliers et découvertes, le programme 2026 confirme la volonté du salon de s’adresser à tous les publics : passionnés, familles et curieux trouveront chacun leur moment, dans une ambiance qui mêle exigence technique et pur plaisir de la musique.



Adresse : Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, Paris 17e

Billetterie : https://www.billetweb.fr/paris-audio-video-show-2026

• Prévente en ligne (billet 2 jours) : 10 € plein tarif / 8 € tarif réduit

• Sur place : 20 € plein tarif / 15 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi)

• Gratuit pour les moins de 12 ans (billet 2 jours)