IFA 2026 : JMGO Iris, les premiers vidéoprojecteurs intelligents 4K 120 Hz

Jusqu’à 6 500 lumens ISO, 10 000:1 de contraste natif et une prise en charge inédite du Dolby Vision en 4K 120Hz pour proposer une qualité d’image digne du cinéma…



La série JMGO IRIS, première gamme au monde de projecteurs connectés 4K à 120 Hz, est présentée à l’IFA 2026. Alliant la fluidité des images en 4K à 120 Hz à une luminosité pouvant atteindre 6 500 lumens ISO et un rapport de contraste natif de 10 000:1, cette série offre une qualité d’image digne d’une salle de cinéma pour les contenus à action rapide. Emmenée par son modèle phare, le JMGO IRIS Ultra Max constitue le modèle le plus complet de la série tandis que le JMGO IRIS Ultra reprend les technologies fondamentales, dont le 4K 120Hz, dans une configuration plus accessible.

JMGO a lancé son projecteur 4K à 120 Hz en Chine en mai dernier. Avec plus de 5 000 unités vendues en trois mois, il a rapidement suscité un vif intérêt et de nombreux échos parmi les utilisateurs du monde entier. C’est ce constat qui a conduit JMGO à proposer sa technologie 4K à 120 Hz, à l’international via la gamme IRIS.



Ce vidéoprojecteur intelligent 4K 120Hz établit une nouvelle référence en matière de fluidité . Alors que le divertissement grand écran entre dans l’ère du haut taux de rafraîchissement, la projection classique en 60 Hz ne suffit plus à répondre aux attentes en matière de fluidité de l’image. La série JMGO IRIS offre une véritable définition 4K à 120 Hz, de la source à l’image projetée. Grâce à une architecture double DLPC et à l’actionneur JMGO HyperPulse, qui effectue 480 déplacements par seconde, la série JMGO IRIS préserve l’intégralité du détail 4K en 120 Hz.

Côté jeu vidéo, les technologies VRR et ALLM se combinent à un affichage 4K jusqu’à 120 fps pour offrir une image plus nette, une réactivité accrue et un contrôle plus précis, tandis que la prise en charge du Dolby Vision en 4K 120Hz, une première mondiale, allie hautes performances de rafraîchissement et qualité d’image immersive. Côté cinéma et sport, le MEMC en 4K 120Hz conserve toute la netteté des actions rapides, des trajectoires de balle et des mouvements de caméra. Enfin, la technologie Anti-RBE intégrée au niveau matériel réduit les effets d’arc-en-ciel visibles, pour un plus grand confort visuel sans bruit de fonctionnement supplémentaire : le confort de visionnage ne se fait plus au détriment du silence.



Animée par le moteur triple laser MALC 6.0 de nouvelle génération, la série JMGO IRIS délivre une image digne du cinéma sur trois dimensions essentielles : des noirs d’une profondeur absolue, une luminosité adaptée à la lumière du jour et des couleurs fidèles à la réalité.

Le JMGO IRIS Ultra Max affiche un contraste natif de 10 000:1, quand le JMGO IRIS Ultra atteint 7 000:1. Les deux modèles sont équipés d’un système Dual-Iris doté d’une conception à 15 lamelles (6+9), la meilleure de sa catégorie, qui améliore de 11,34 % la suppression de la lumière parasite par rapport à un système Dual-Iris à 12 lamelles (6+6). Le réglage d’iris sur 6 niveaux adapte la luminosité et le contraste aux différents contenus et environnements de visionnage. La technologie JMGO AI DBL optimise intelligemment chaque zone de chaque image, révélant davantage de détails dans les scènes sombres tout en préservant des teints naturels et des textures de peau réalistes.

Les précommandes de la série JMGO IRIS ouvrent le 4 septembre, avec des tarifs de lancement exclusifs ainsi que des offres sur les accessoires et les écrans propres à chaque modèle.

Tarifs de lancement :

• JMGO IRIS Ultra Max : 2999 € (prix conseillé : 3 499 €)

• JMGO IRIS Ultra : 1999 € (prix conseillé : 2 499 €)

Les premières livraisons auront lieu à partir du 19 octobre. L’ensemble des détails des offres sera disponible sur eu.jmgo.com.