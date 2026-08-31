Avec cette édition spéciale du Fitbit Air, vous attraperez bien plus que de simples nuits de sommeils…



Google a dévoilé une nouvelle version du capteur d’activité physique et de bien-être Fitbit Air. Celle-ci intègre l’application Pokémon Sleep, qui encourage un bon sommeil et des routines de coucher saines. Le Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep, pour lui donner son nom complet, arbore un design personnalisé qui pourrait inciter davantage de personnes – en particulier les plus jeunes fans – à adopter l’appareil, à commencer à jouer au jeu et, par conséquent, à chercher à mieux dormir.

Nul doute que certains parents l’ajouteront à leur liste de Noël pour encourager leurs enfants à se coucher à la même heure chaque soir. Les célébrations du 30e anniversaire de Pokémon apportent également une belle synergie. Il n’y a rien d’unique du côté des fonctionnalités de suivi du matériel : il s’agit d’un Fitbit Air classique. Cependant, il intègre une synchronisation avec Google Health, qui transmet ensuite les données de sommeil à l’application Pokémon Sleep. Le capteur porté au poignet offre des données bien plus précises que l’application Pokémon Sleep seule, qui se contente de poser le téléphone à côté de l’oreiller.

Les données de sommeil alimentent votre progression dans le jeu et offrent des récompenses interactives en fonction de la qualité de votre nuit. Le jeu existe depuis 2023, mais si vous n’en avez jamais entendu parler, Google le résume ainsi :

• Rassemblez des Pokémon autour de Ronflex : À votre réveil, des Pokémon ayant un type de sommeil similaire au vôtre se rassemblent autour de Ronflex. Étudiez leurs styles de sommeil pour compléter votre « Dododex » et vous lier d’amitié avec de nouveaux Pokémon assistants pour votre équipe.

• Calculez votre Puissance Dododex : Les Pokémon avec lesquels vous vous liez d’amitié ramassent des baies pour augmenter la force de Ronflex. Au réveil, votre score de sommeil (calculé d’après la durée de votre nuit mesurée par Google Health) multiplie la force de Ronflex pour générer de la « Puissance Dododex ».

• Découvrez des styles de sommeil rares : Plus votre Puissance Dododex est élevée, plus il y aura de Pokémon — et de styles de sommeil rares — autour de Ronflex le lendemain.

Prix et disponibilité

L’appareil est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 99 $ (le même prix que le Fitbit Air standard) et sera commercialisé à partir du 15 septembre. Sa disponibilité en Europe n’a pas encore été confirmée.