Sennheiser HDB 630 Lunar Silver : son haute résolution et design premium

Sennheiser annonce la disponibilité de la nouvelle finition Lunar Silver pour son casque sans fil fermé incontournable, le HDB 630.



Le HDB 630 se réinvente en Lunar Silver Sennheiser enrichit sa gamme HDB 630 avec une nouvelle finition Lunar Silver, apportant une touche d’élégance supplémentaire à un casque déjà reconnu pour ses performances audiophiles. Le HDB 630 Lunar Silver est disponible pour 499,90 €.

Déjà salué pour sa restitution sonore fidèle, son audio haute résolution sans fil et son autonomie allant jusqu’à 60 heures, le HDB 630 associe désormais un design encore plus premium à une expérience d’écoute sans compromis. Doté de transducteurs dynamiques de 42 mm développés par Sennheiser, d’un égaliseur paramétrique avancé, de la fonction Crossfeed et d’une compatibilité audio haute résolution jusqu’en 24 bits / 96 kHz via le dongle BTD 700 inclus, le HDB 630 offre un niveau de personnalisation et de précision sonore exceptionnel. Avec sa nouvelle finition Lunar Silver, il séduira les passionnés de musique qui recherchent à la fois une qualité sonore remarquable, un confort durable et un style raffiné au quotidien.

