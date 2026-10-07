Le chronographe Panda de Seiko est peut-être la montre la plus charmante lancée cette année

La nouvelle montre panda de Seiko arbore des poussoirs en forme d’oreilles, un tachymètre sur le thème du bambou et une queue sur le fond de boîtier. C’est bien plus charmant qu’un chronographe n’a le droit de l’être.



Seiko a lancé deux montres chronographes en édition limitée qui prennent le surnom de « cadran panda » (panda dial) au pied de la lettre, et elles sont peut-être les montres les plus charmantes de l’année. Ces modèles rejoignent la collection Power Design Project de Seiko. L’idée vient du designer interne Kiyotaka Sakai. Un « cadran panda » est le surnom donné à une montre au fond blanc dotée de compteurs noirs. Il a décidé d’interpréter ce concept de manière littérale pour créer un véritable panda.

La montre a vu le jour en 2024 en tant que l’un des sept designs originaux présentés lors de l’exposition « Incredibly Specialized Watch Exhibition » de Seiko. Le modèle panda s’étant avéré le plus populaire, Seiko a décidé de le lancer en production. Il existe deux versions : la première est le modèle noir et blanc, le HHK001, tandis que la seconde est une version rose, le HHK002, inspirée d’un nouveau-né panda.

Les sous-compteurs ont la forme d’yeux doux et légèrement tombants. Le cadran présente une texture fine conçue pour imiter la fourrure du panda.

Notre partie préférée est sans doute les oreilles, qui servent de poussoirs au chronographe. C’est une idée de design vraiment astucieuse.

L’échelle tachymétrique a été rebaptisée « SASAMETER », en référence au mot japonais désignant le bambou. Elle mesure des vitesses allant jusqu’à 30 km/h, ce qui, selon Seiko, correspond à la vitesse de course maximale théorique d’un panda.

Le dos de la montre prolonge le thème : le fond de boîtier s’inspire du dos d’un panda, avec une queue en trois dimensions et la mention « Limited Edition » inscrite juste au-dessus. Le bracelet en cuir associe du cuir lisse à des empiècements effet suède, et chaque montre est livrée dans son propre coffret de présentation.

À l’intérieur bat le mouvement à quartz Calibre 8T61, précis à plus ou moins 15 secondes par mois. Le boîtier en acier inoxydable mesure 43 mm de diamètre pour une épaisseur de 14,6 mm, avec un verre Hardlex et une étanchéité de 3 bars.

Soyons honnêtes : Beaucoup de marques horlogères se prennent beaucoup trop au sérieux, et cela nous rappelle qu’une montre peut tout simplement être amusante. De nombreuses marques ont créé un chronographe panda, mais aucune, à ma connaissance, ne l’avait doté d’oreilles et d’un petit sourire attendrissant. Grâce au mouvement à quartz et au verre Hardlex, le prix reste accessible, ce qui est selon moi un excellent choix. C’est une montre que tout le monde devrait pouvoir apprécier. Les montres Seiko Power Design Project Limited Edition Panda sont vendues 590 € en Europe. Seiko produit 3000 exemplaires pour la version blanche et 2000 pour la version rose.

Les précommandes ouvrent aujourd’hui, et les livraisons débuteront en novembre. Elles seront disponibles en ligne, dans les boutiques Seiko et chez certains revendeurs du monde entier à partir du mois de novembre.