Elipson dévoile Classic Sub, sa nouvelle gamme de caissons de basses actifs

Elipson dévoile Classic Sub, une nouvelle gamme de trois caissons de basses actifs qui ouvrent la haute performance acoustique à un public plus large. Robustes et élégants, ils donnent à toute installation l’assise qui lui manque, avec la précision et la musicalité qui font la réputation de la marque.

Les Classic Sub 8, 10 et 12 partagent une même base technique : une membrane en fibre de verre rigide et légère pour un grave tenu et sans traînage, une amplification Classe D de 150 à 300 W selon le modèle pour un grave propre et percutant, et un DSP Boost pouvant atteindre +6,3 dB à 33 Hz pour approfondir l’extrême grave. Leur intégration est facilitée par une fréquence de coupure réglable, un réglage de phase 0°/180°, des entrées et une sortie ligne, et une mise en veille automatique.

Du Classic Sub 8, discret et réactif pour les pièces de petite taille, au Classic Sub 12, puissant et profond pour les grands espaces et le home-cinéma, en passant par le Classic Sub 10, polyvalent et généreux pour les salons de taille moyenne, la gamme couvre tous les usages, de la hi-fi au home-cinéma.



Trois modèles composent la nouvelle gamme :

Classic Sub 8 – 299 €

Discret et réactif — pour les pièces de petite taille

Benjamin de la gamme, le Classic Sub 8 apporte une assise solide sans s’imposer dans la pièce. Son haut-parleur de 20 cm en fibre de verre et ses 150 W donnent à la musique comme au cinéma la profondeur qui leur manquait, avec une grande réactivité.

Classic Sub 10 – 499 €

Polyvalent et généreux — pour les salons de taille moyenne

Cœur de la gamme, le Classic Sub 10 associe un haut-parleur de 25 cm et 200 W pour un grave plus profond et plus physique. Pensé pour les salons de taille moyenne, il accompagne aussi bien des enceintes bibliothèque que des colonnes, en hi-fi comme en home-cinéma.

Classic Sub 12 – 699 €

Puissant et profond — pour les grands espaces et le home-cinéma

Le Classic Sub 12 couronne la gamme. Son haut-parleur de 30 cm et ses 300 W descendent jusqu’à 25 Hz avec une pression acoustique impressionnante. Destiné aux grandes pièces, il donne aux bandes originales leur pleine dimension et à la musique une assise monumentale.