G-Lab Keyz Elite 200, le premier clavier au format 65 %

La marque française The G-Lab confirme et consolide sa place de numéro un français sur le marché du clavier gaming et poursuit le développement de sa gamme Elite avec le lancement du Keyz Elite 200, le premier clavier au format 65 % (79,99 €).

Lancée en 2025, la gamme Keyz Elite réunit désormais onze produits et propose plusieurs formats pour répondre aux différentes préférences des utilisateurs : du 65 % compact et polyvalent avec le Keyz Elite 200, au 75 % du Keyz Elite 300 GRW, déclinaison blanche du best-seller de la marque, jusqu’au 96 % du Keyz Elite 450, le modèle le plus complet de la gamme avec son écran LCD.

Trois formats, une même signature : une conception mécanique premium, une triple connectivité et de nombreuses possibilités de personnalisation. Chaque modèle offre ainsi la liberté de choisir le format le plus adapté à son usage, sans compromis sur la performance ni le confort.



Avec le Keyz Elite 200, The G-Lab propose ainsi un format particulièrement compact, pensé pour les joueurs et utilisateurs souhaitant libérer de l’espace sur leur bureau, sans compromis sur les performances et les fonctionnalités. Pensé pour les joueurs et utilisateurs qui souhaitent gagner de l’espace sur leur bureau, le Keyz Elite 200 adopte un format 65 % et 69 touches. Avec ses dimensions de 336 x 116 x 41 mm, il conserve les fonctions essentielles d’un clavier tout en proposant un encombrement réduit. Derrière son format compact, le Keyz Elite 200 reprend les fondamentaux techniques de la gamme Elite. Il bénéficie d’une structure gasket à 5 couches, conçue pour réduire les vibrations et offrir une frappe plus douce et amortie, ainsi que de switchs mécaniques linéaires pré-lubrifiés et hot-swappable. Ses touches PBT double injection renforcent également la durabilité et le confort de frappe. Le clavier propose une triple connectivité, avec trois modes de connexion : 2,4 GHz, Bluetooth et filaire. Son taux de rafraîchissement de 1 000 Hz, son anti-ghosting 100 % NKRO et ses switchs annoncés pour une durée de vie de 80 millions de frappes lui permettent de répondre aussi bien aux exigences du gaming qu’à celles d’un usage quotidien.

Ce Keyz Elite 200 mise également sur l’endurance avec deux batteries de 2 000 mAh, offrant jusqu’à 200 heures d’autonomie sans RGB et 30 heures avec le rétroéclairage activé. Le RGB, les macros et les paramètres du clavier peuvent être personnalisés via le logiciel dédié en français.